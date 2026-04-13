Karmela Vukov Colić došla je na HRT: Na ulazu je nisu prepoznali

Bivša dugogodišnja HRT-ova voditeljica Karmela Vukov Colić posjetila je Prisavlje ovih dana, no kao gošća u emisiji 'Sunčana strana' Radio Sljemena. Povratak na nekadašnje radno mjesto na kojem je provela više od 30 godina obilježila je i anegdota koju je podijelila na društvenim mrežama.

- Pitaju me na ulazu: 'Hoćete li znati sami? Jeste li već ovdje bili?' Jesam, dušo... Jednom ili dvaput - napisala je Vukov Colić na Instagram storyju koji je podijelila.

Objavila je i kako je u Sunčanoj strani pričala, između ostalog, i o turizmu te Dugom Selu. Naime, nakon dugogodišnje televizijske karijere, ona je 2018. godine otišla s HRT-a, a od 2022. radi kao direktorica Turističke zajednice Dugog Sela.

Njezina televizijska karijera bila je impresivna. Upravo je ona bila jedna od novinarki koja je obilazila ratišta sa svojim kolegama. Tu je i “Dobro jutro, Hrvatska”, emisija koju je vodila 30 godina. Ima dvoje djece, a danas je i baka. Počela je i putovati, a otkrila je i strast prema kuhanju i pisanju kuharica.

Ranije je pričala kako su stres, nezdrava atmosfera i loši odnosi, što je rezultiralo problemima sa štitnjačom, bili razlozi njezinog odlaska s Prisavlja.