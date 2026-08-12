Katarina Baban s košarkašem pobjegla na more, ljubav im cvjeta: 'Baš si pašete, sjajite!'

Zlatno je poput dnevne svjetlosti, napisala je Katarina Baban na društvenim mrežama uz opuštene trenutke s odmora. Glumica je dio ljeta provela s novim partnerom, košarkašem Domagojem Vukovićem.

Vezu s Vukovićem potvrdila je početkom lipnja, nakon putovanja Španjolskom i Portugalom. Dio ljeta potom su proveli na moru, uz plovidbu brodom, večere, šetnje i zagrljaje. 'Baš si pašete', 'Sjajite', 'Preslatki ste', pisali su im pratitelji u komentarima.

Vuković od prosinca prošle godine igra za KK Dubrava. Stasiti Riječanin visok je 208 centimetara, a prije dolaska u Dubravu dio sezone proveo je u njemačkom klubu Giessenu. Tijekom karijere nosio je i dresove KK Zadar te KK Cibona.

Podsjetimo, Katarina je prošle godine potvrdila prekid veze s dugogodišnjim partnerom, kineziologom Igorom Subotićem. O svemu je progovorila nakon što se doznalo da prodaje stan u zagrebačkom Prečkom, koji je godinama uređivala.

- Pa evo zapravo moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg ga prodajemo. Nažalost to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - otkrila je za Story.

Foto: Instagram/Katarina Baban

Katarina i Igor znali su se još od osnovne škole. Zajedno su išli i u srednju, a on joj je bio pratnja na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda opet spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.