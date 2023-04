Katarina iz serije 'Dar Mar' će postati majka: 'Nisam bila svjesna dok se nije pomaknula'

Zagrebačka glumica Katarina Madirazza (30), koju smo gledali u seriji 'Dar Mar', nedavno je objavila da će postati mama.

- Nekako je raspored gust, uopće nisam imala vremena kako se nije vidio trbuh, jednostavno samo sam prolazila kroz to i samo su mjeseci išli, ja čak tog nisam bila ni svjesna dok se ona nije počela micati i dok nije počeo trbuh malo rasti, tek tad mi je sinulo, ajme ovo se stvarno događa - priznala je za IN Magazin.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ime za djevojčicu koja stiže početkom srpnja ona i suprug Mislav već su ranije odabrali. Dvojbi nije bilo.

- Mi smo ime imali zapravo i prije nego što smo uopće imali dijete. Tako da imamo Mara, Mara nam je uvijek nekako bila Mara Madirazza. Nismo se uopće predomišljali - objasnila je Katarina koja trudnoću odlično podnosi.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Počela sam vježbati, aktivnija sam. Ja se zezam da sam u boljoj formi sad nego prije trudnoće - rekla je glumica koja je dodala i da joj se kostimi u predstavama nisu trebali proširivati.

Prinovi u obitelji svi se neizmjerno vesele, a Katarina će uskoro predstaviti i svoju prvu kolekciju keramike.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Čim sam se počela zapravo baviti s keramikom odmah mi je instinktivno došla ta želja da želim to podijeliti sa svijetom. Želim dio sebe staviti u to i da želim to podijeliti na van i htjela sam da to bude savršeno i da bude nešto iza čega ja stojim, tako da je dugo trajalo da to bude savršeno kako sam zamislila - otkrila je.

Prve tanjuriće napravila je za svoju djevojačku zabavu. A njezinu prvu kolekciju, koja je u potpunosti ručno rađena, čine zdjelice, šalice i tanjuri.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Moja ideja je raditi kolekcije koje će značiti ljudima, da nije samo obična zdjelica, šalica, podmetač za kuhače. Da je to nešto kad oni vide da ih na nešto asocira ja sam htjela u to stavit dio sebe - objasnila je Katarina pa dodala da će to ipak staviti zasada po strani jer će uskoro uskočiti u ulogu majke.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

