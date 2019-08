Katarina iz ŽNV: 'Nikad mi nije bio problem skinuti se u badić'

Nikad nisam imala problem skinuti se u kupaći kostim. Mislim da u nekim situacijama kao što je odlazak na plažu to nikome ne bi trebao biti problem, rekla nam je Katarina Rožanković (34). Bivša natjecateljica showa “Život na vagi” u kuću je ušla sa 137 kila, a tijekom emisije izgubila je više od 45 kilograma. Osim što nesmetano uživa u sunčanim danima, Katarina redovito trenira.

- Najčešće je to predvečer. Nisu to ubitačni treninzi, nego neki društveni sport na zraku koliko god je to moguće. Dobra ekipa i trening u jednom, di ćeš bolje - objašnjava Katarina koja ove godine neće imati uobičajeno ljeto na moru jer se nedavno preselila u Austriju pa tamo, kako kaže, voli dane provoditi u Alpama.

- Uživam u planinarenju i istraživanju prirode - kaže. Iako će imati dva tjedna slobodnog, kaže da će odmor iskoristiti za sebe i da nema viziju idealnog ljetovanja.

- U svakom dijelu života dolazi nešto novo što daje smisao za idealni godišnji. Prije deset godina su to bili tulumi, a sad mi je u cilju da što više upoznam kraj u kojem ljetujem. Tulumi, ako dođu, dobro dođu, to se nikad ne odbija - izjavila je bivša natjecateljica. Mišljenja je da sunce budi u ljudima pozitivnu energiju i da su svi tad puno sretniji.

- Nisam neki obožavatelj klima-uređaja pa ih izbjegavam gdje god mogu - objašnjava. Dok je vrućina, Katarina organizam najviše voli rashladiti s puno vode.

- Popijem do osam litara dnevno. Nigdje ne idem bez boce vode pored sebe - istaknula je. Pridržava se zdrave prehrane, no bez jedne namirnice ne može zamisliti ljeto.

- Lubenica mi je glavni prehrambeni artikl u ljetnim danima. Svima više odgovara laganija hrana po ljeti. Grill povrće, grill meso, riba, salate... Za mene bolje nema - smatra. Iako se “borila” s viškom kilograma, javne plaže nije izbjegavala.

- Volim biti okružena ljudima i ne smeta mi gužva. Javnu plažu uvijek stavljam ispred skrivene uvale. Važno mi je da nakon plivanja i izležavanja na suncu imam gdje sjesti i popiti kavu. Plaža bez kafića za mene nije plaža - rekla je. Posebno su joj draga ljetovanja iz djetinjstva, kad je bila član izviđačkog društva.

- Ljetovanja ću pamtiti do kraja života. Spavati pod šatorima uz more ili u planinama nikad se ne zaboravlja - zaključuje.