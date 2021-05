Mate Rimac (32), jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika, početkom mjeseca oženio je svoju dugogodišnju djevojku Katarinu Lovrić (29). Ceremonija je bila jednostavna i skromna, a na svadbi je prisustvovalo 30-ak uzvanika.

- Marija Kelčec-Pester i njezin tim bili su zaduženi za organizaciju i mi se doista ni oko čega nismo morali brinuti. Jer, teško je uz dinamičan posao posvetiti se organizaciji fešte i postići da sve bude na svome mjestu. Datum smo odredili prije nekoliko mjeseci, a Mate je dva dana prije samog obreda trčao po odjeću. Kad smo pak potpisivali zapisnik kod matičara, cijelo je vrijeme bio na liniji sa suradnicima. Mislim da još ne zna ni koje sam prezime uzela - rekla je Katarina za Gloriju.

Umjesto u subotu, par je sudbonosno 'da' rekao u četvrtak, pa su tako i proslavili sedmu godišnjicu veze. Mladenka je imala jednostavni bijeli kombinezon s čipkastim plaštom, domaćeg dizajnerskog dvojca eNVy room te prekrasan buket crvenih ruža, a mladoženja je nosio bijelu košulju, plave hlače, 'bijele starke'. Kako je Mate vegetarijanac, tako je i svadbeni meni bio vegetarijanski.

- Neki će reći: Zamisli, svadba bez janjetine i pršuta! No, mi smo imali izvrstan vegetarijanski jelovnik za koji se pobrinuo Ivica Bućan. Guštali smo uz domaću i stranu glazbu, a prvog plesa i bacanja buketa od crvenih ruža, za koji sam se odlučila još u osnovnoj školi popunjavajući leksikon, nije bilo. Bila je to mala fešta s nama dragim ljudima, u krugu najuže familije i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Najteže nam je bilo to što smo sa zabavom morali završiti već u 22 sata - rekla je Katarina.

Par se upoznao prije 17 godina ispred jednog malog dućana u Livnu,odakle su oboje rodom. Mate je odrastao u Samoboru, a Katarina u Solinu.

- Ja imam svoj odjel i odgovaram svom šefu, a to nije Mate. Moj ured je u Zagrebu, njegov u Svetoj Nedelji, a preko tjedna se skoro i ne vidimo. No, naravno da živimo za tvrtku i da pričamo o svemu što se na poslu događa i kad smo doma. Ne bih mogla zamisliti da radim negdje drugdje - izjavila je Katarina koja zadnjih sedam godina radi u suprugovoj tvrtki.

- Otići ćemo na medeni mjesec, ali ne znam ni kad ni gdje. Samo da nekamo odemo - dodaje kako su njihova zajednička putovanja uvijek poslovna, pa će im ovo biti prvo koje neće imati veze s poslom.

- Postavljam si pitanje mogu li to uopće nazvati svadbom? Bez prvog plesa, prstenja, bacanja buketa, hlače umjesto haljine, obred u četvrtak, bez janjetine... Šalim se. Bilo je baš po našem guštu, kako smo i zamislili - zaključuje Katarina