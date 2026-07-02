Kate Middleton iznenadila dolaskom na Wimbledon, družila se s teniskim zvijezdama

Princeza od Walesa, Kate Middleton, priredila je neočekivano iznenađenje pojavivši se četvrtog dana Wimbledona. Kao strastvena zaljubljenica u tenis i kraljevska pokroviteljica All England Cluba, provela je dan u druženju s obožavateljima i praćenju mečeva, a njezin dolazak izazvao je veliku pozornost, kako zbog elegantnog modnog izdanja, tako i zbog druženja s bivšim teniskim zvijezdama.

Princeza je pratila meč drugog kola između britanske nade Arthura Feryja i Finca Otta Virtanena na terenu broj 18. Sjedila je u društvu bivšeg prvog reketa Velike Britanije, Tima Henmana, s kojim je veselo razgovarala tijekom cijelog susreta. Njezina prisutnost nije promakla ni BBC-jevim komentatorima, a voditeljica Isa Guha iskoristila je priliku za zaigranu opasku na račun svog kolege Henmana.

Foto: Marko Djurica

U jednom trenutku prijenosa, Guha, bivša engleska reprezentativka u kriketu, uočila je princezu kako sjedi pokraj 51-godišnjeg Henmana.

​- Arthur Fery, zamislite da morate igrati i pred članom kraljevske obitelji. Princeza od Walesa je ovdje, razgovara s Timom Henmanom... nadam se da je ne gnjavi - našalila se.

Kate je tijekom dana viđena i u razgovoru s još jednom britanskom teniskom ikonom, bivšim svjetskim brojem jedan Andyjem Murrayjem, a činilo se da je cijelo vrijeme bila iznimno dobro raspoložena.

Foto: Marko Djurica

Kao i uvijek, princezin modni odabir bio je predmet divljenja. Za ovu prigodu odabrala je elegantno odijelo u safirno plavoj boji s potpisom Gabriele Hearst. Laneni sako i hlače uskladila je s jednostavnom bijelom majicom, a cijelu kombinaciju zaokružila je elegantnim salonkama boje konjaka i sunčanim naočalama s potpisom Ralpha Laurena.

Foto: Andrew Matthews

Osim praćenja tenisa, princeza je pokazala i svoju posvećenost ulozi pokroviteljice kluba, koju je preuzela od kraljice Elizabete II. još 2016. godine. Svoj posjet započela je šetnjom kroz slavni red (The Queue), gdje je razgovarala s gledateljima koji su čekali na ulazak i čak snimila nekoliko selfija s okupljenima.

*uz korištenje AI-ja

