Kate Moss utrostručila zaradu: Modeli joj zarađuju po nekoliko milijuna funti, a tu je i kćer Lila

Kate Moss (49) utrostručila je prihod mladim modelima koji imaju potpisan ugovor s njezinom agencijom, a među njima se nalazi i njezina kći Lila Grace (20).

Moss je agenciju za modele osnovala u rujnu 2016., a izvještaji o njezinim prihodima otkrili su ogroman iznos koji je tvrtka zaradila. Prema ispisima tvrtke 'Kate Moss Agency Limited', honorari modela narasli su s 814,000 funti na 2,1 milijun funti tijekom godine dana.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Osim kćeri Lile, na popisu se nalazi i pjevačica Rita Ora (32) te sin poznatog rokera Bobbyja Gillespieja (62), Lux (19)

Kate je u siječnju na popis dodala i model Bliss Chapman, koja se također nalazi na popisu osoba čija je plaća narasla, prenosi Daily Mail.

Inače, Kateina agencija za modele sada ima imovinu veću od 6 milijuna funti

Podsjetimo, Moss sljedeće godine slavi 50. rođendan, a i dalje je jedan od najtraženijih modela. Svoju karijeru započela je 1998. sa samo 14 godina, bila je na naslovnici poznatog časopisa Voguea, a njezina kćer, koju je dobila s bivšim partnerom Jeffersonom Hackom (52), krenula je majčinim stopama.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Lila se prvi put počela baviti modelingom prije pet godina, a debitirala je prije pet godina na reviji modne marke 'Miu Miu', a početkom ove godine, pojavila se na naslovnici Voguea.

Lila često ima prilike biti na naslovnicama na kojima je bila i njezina majka, a nedavno je o tome i progovorila.

- Osjećaj je poseban. Znala sam da je moja mama to napravila i da sam čula za sve legendarne ljude koji su to snimali i bili dio toga. Kad su me pitali, bila sam jako uzbuđena - rekla je.