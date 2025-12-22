Kate Winslet o svojim počecima: Profesorica glume rekla mi je da ću glumiti samo debele djevojke

Glumica Kate Winslet (50) priznala je kako je imala teško djetinjstvo koje je bilo prepuno poniženja i uvreda koje su je obilježile, ali na kraju krajeva - oblikovale kao osobu koja je danas.

U emisiji Desert Island Discs otkrila je kako je sve počelo još u osnovnoj školi u kojoj su ju vršnjaci konstantno zadirkivali jer je bila, kako kaže, 'malo krupnija'.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Zvali su me 'salasta'. A nisam čak ni bila debela. Imala sam samo jača bedra. Zaključavali bi me u ormar za likovni i vikali: 'Salasta plače u ormaru - prisjetila se.

Ispričala je i kako ju je profesorica glume obeshrabrila na samom početku karijere. Kada je shvatila da je gluma nešto čemu se želi posvetiti, pogodio ju je komentar profesorice.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Sjećam se te profesorice, mnogi su pogrešno mislili da je muškarac, ali bila je žena, koja mi je rekla: 'Pa, draga, imat ćeš karijeru ako se zadovoljiš ulogama debelih djevojaka' - rekla je.

Danas je jedna od najpoznatijih imena u Hollywoodu, majka je troje djece i, iako ju te riječi i dalje bole, priznala je kako osjeća ponos.

- A pogledajte me sada. Strašno je što ljudi znaju govoriti, i to djeci - rekla je glumica koja se proslavila u blockbusteru 'Titanic'.

Foto: IMDB/screenshot

Zlostavljanje se nastavilo i u tinejdžerskim godinama, a postalo je još gore kada je s 15 dobila prvu veću ulogu i glumila u BBC-jevoj seriji 'Dark Season'.

- Tada su me baš zamrzili. Sjećam se povratka u školu. Moj su stol gurnuli u kut, a svoje su premjestili na drugu stranu učionice - priča glumica.

Zbog svega navedenog se nerijetko izgladnjivala i općenito razvila nezdrav odnos prema hrani.

Foto: IMDb/screenshot

- Od 15. do 19. godine stalno sam bila na dijetama. Na kraju sam jedva jela. Bilo je to izuzetno nezdravo - priča.

Dodala je da je to jedina stvar u životu zbog koje danas žali, ali vjeruje da ju je upravo sve to učinilo jačom nego što je bila.

- Vrlo rano sam očvrsnula. U tom razdoblju potpuno sam se posvetila kazališnoj skupini i svom kreativnom svijetu izvan škole. Zli ljudi postali su nebitni. Nisam im dopustila da pokvare moj put - ističe Kate.