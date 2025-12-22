Obavijesti

Show

Komentari 1
TRPJELA JE ZLOSTAVLJANJE

Kate Winslet o svojim počecima: Profesorica glume rekla mi je da ću glumiti samo debele djevojke

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kate Winslet o svojim počecima: Profesorica glume rekla mi je da ću glumiti samo debele djevojke
6
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Zvali su me 'salasta' u školi. A nisam čak ni bila debela. Imala sam samo jača bedra. Zaključavali bi me u ormar za likovni i vikali: 'Salasta plače u ormaru, ispričala je oskarovka

Glumica Kate Winslet (50) priznala je kako je imala teško djetinjstvo koje je bilo prepuno poniženja i uvreda koje su je obilježile, ali na kraju krajeva - oblikovale kao osobu koja je danas.

U emisiji Desert Island Discs otkrila je kako je sve počelo još u osnovnoj školi u kojoj su ju vršnjaci konstantno zadirkivali jer je bila, kako kaže, 'malo krupnija'.

London: Poznati dolaze na dodjelu nagrada BAFTA
Foto: Hubert Boesl/DPA

- Zvali su me 'salasta'. A nisam čak ni bila debela. Imala sam samo jača bedra. Zaključavali bi me u ormar za likovni i vikali: 'Salasta plače u ormaru - prisjetila se.

naglasak na zdravlju Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'
Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'

Ispričala je i kako ju je profesorica glume obeshrabrila na samom početku karijere. Kada je shvatila da je gluma nešto čemu se želi posvetiti, pogodio ju je komentar profesorice.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Sjećam se te profesorice, mnogi su pogrešno mislili da je muškarac, ali bila je žena, koja mi je rekla: 'Pa, draga, imat ćeš karijeru ako se zadovoljiš ulogama debelih djevojaka' - rekla je.

Danas je jedna od najpoznatijih imena u Hollywoodu, majka je troje djece i, iako ju te riječi i dalje bole, priznala je kako osjeća ponos.

- A pogledajte me sada. Strašno je što ljudi znaju govoriti, i to djeci - rekla je glumica koja se proslavila u blockbusteru 'Titanic'.

Foto: IMDB/screenshot

Zlostavljanje se nastavilo i u tinejdžerskim godinama, a postalo je još gore kada je s 15 dobila prvu veću ulogu i glumila u BBC-jevoj seriji 'Dark Season'.

PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

- Tada su me baš zamrzili. Sjećam se povratka u školu. Moj su stol gurnuli u kut, a svoje su premjestili na drugu stranu učionice - priča glumica.

Zbog svega navedenog se nerijetko izgladnjivala i općenito razvila nezdrav odnos prema hrani.

Foto: IMDb/screenshot

- Od 15. do 19. godine stalno sam bila na dijetama. Na kraju sam jedva jela. Bilo je to izuzetno nezdravo - priča.

Dodala je da je to jedina stvar u životu zbog koje danas žali, ali vjeruje da ju je upravo sve to učinilo jačom nego što je bila.

- Vrlo rano sam očvrsnula. U tom razdoblju potpuno sam se posvetila kazališnoj skupini i svom kreativnom svijetu izvan škole. Zli ljudi postali su nebitni. Nisam im dopustila da pokvare moj put - ističe Kate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!
24SATA U ARENI ZAGREB

Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!

Gotova je i 12. sezona Supertalenta, a pobjedu je odnijela nevjerojatna obitelj koja je dirnula mnoge svojim nastupom. Duo Turkeev & Kids izveli su akrobatski nastup i skupili najviše glasova publike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025