Kate Winslet sasvim iskreno priznala: 'Prva intimna iskustva imala sam s djevojkama'...

Glumica Kate Winslet (50) otvoreno je progovorila o svojoj mladosti i iskustvima o kojima dosad nikad nije javno govorila. U podcastu Team Deakins, slavna glumica otkrila je da su njezina prva intimna iskustva u tinejdžerskim danima bila - s djevojkama.

- Podijelit ću nešto što nikad prije nisam rekla. Neka od mojih prvih intimnih iskustava kao tinejdžerice bila su s djevojkama - priznala je Winslet. Dodala je kako je u to vrijeme bila znatiželjna i otvorena, ali bez jasnog usmjerenja.

- Ljubila sam nekoliko djevojaka i nekoliko dečki, ali nisam bila posebno 'razvijena' ni u jednom smjeru - rekla je iskreno.

Govoreći o svojoj prvoj velikoj ulozi u filmu 'Heavenly Creatures', koji je režirao Peter Jackson, Winslet je objasnila da su joj ta iskustva pomogla u razumijevanju snažne i opsesivne veze između dviju tinejdžerica koje su u filmu tumačile ona i Melanie Lynskey.

- Razumjela sam tu intenzivnu povezanost na vrlo dubokoj razini. Bila sam potpuno uvučena u njihov svijet, koji je na kraju postao izrazito destruktivan - rekla je.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

'Heavenly Creatures' bio je njezin veliki proboj, nakon kojeg su uslijedile uloge u filmovima 'Sense and Sensibility' i 'Hamlet'. Svjetsku slavu donio joj je 'Titanic', u kojem je glumila uz Leonarda DiCaprija.

Winslet se nedavno okušala i kao redateljica u božićnoj obiteljskoj drami 'Goodbye June', koja je trenutačno dostupna na Netflixu. U filmu i glumi, uz zvjezdanu postavu koju čine Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall i Helen Mirren.

Foto: IMDb/screenshot

Glumica je danas u braku s Edwardom Abelom Smithom, s kojim ima sina Beara Blaze (12). Također je majka kćeri Mije Threapleton (25) iz braka s Jimom Threapletonom te sina Joea Mendesa (22) iz braka sa slavnim redateljem Samom Mendesom. O privatnom životu oduvijek je govorila vrlo rijetko.

U intervjuu za WSJ. Magazine rekla je: 'Nitko zapravo ne zna što se događalo u mom životu. I ponosna sam na te tišine.'

Za The Sunday Times je 2021. otvoreno govorila o strahu mladih glumaca, posebno LGBTQ+ zajednice, da bi im javno priznanje seksualnosti moglo uništiti karijeru.

- Ne mogu vam opisati koliko mladih glumaca poznajem koji se boje da će ih seksualnost koštati uloga. To je potpuno poremećeno - rekla je bez zadrške.