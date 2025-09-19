Katia (18) je nova Miss Italije. Zbog detalja na licu izdvojila se od ostalih cura i ušla u povijest

Italija ima novu kraljicu ljepote, i to prvu u povijesti s aparatićem za zube! Osmijeh Katie Buchicchio (18) iz malenog mjesta Anzi u Basilicati očarao je žiri u Porto San Giorgiju, a njezina pobjeda na izboru za Miss Italije 2025. ušla je u povijest. Katia je prva djevojka iz Basilicate koja je ponijela titulu, a ujedno i prva koja je pred cijelom Italijom ponosno nosila aparatić.

Pobjedu je posvetila ocu Antoniju.

- On je moj 'menadžer', pratio me kroz sve selekcije. Nastavit ću studij i raditi na tome da očuvam ugled svog kraja. Počašćena sam ovom titulom - rekla je Katia nakon proglašenja.

Foto: Maurizio D Avanzo

Katia dolazi iz obitelji u kojoj se jako cijene zajedništvo i tradicija. Roditelji Rosanna i Antonio te starija sestra Lucrezia njezini su najveći oslonci. Nova talijanska misica u javnosti se prvi put istaknula još tijekom pandemije koronavirusa, kad je s bakom i tetama izradila oko 200 zaštitnih maski za svoje selo. Zbog toga su je sumještani proglasili 'Osobom godine'.

Iza scenskih reflektora Katia voli ručne radove i vezenje, uspomene koje je ponijela iz djetinjstva. Završila je prirodoslovnu gimnaziju i preselila u Rim, gdje studira stomatologiju i dentalnu protetiku. Kaže da je obrazovanje ono čega se neće odreći, bez obzira na to što joj se sad otvaraju vrata mode i showbizza.

Foto: Maurizio D Avanzo

Posebnost njezine pobjede? To što nije skrivala svoj aparatić. Time je poslala poruku mladima da ljepota ne znači savršenstvo, nego prihvaćanje sebe. Svojom prirodnošću već se istaknula i na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo 18 tisuća ljudi. Često objavljuje fotografije bez šminke i naglašava jednostavnost i prirodan izgled.

Foto: Maurizio D Avanzo

Osim obitelji, veliku podršku pruža joj i nogometaš Michael Telesco, s kojim je u vezi već četiri godine.