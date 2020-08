Katie neće ispravno hodati još dvije godine, mora na operaciju

Starleta nije očekivala ovakvu dijagnozu. Na Instagramu je objavila fotografiju u invalidskim kolicima i zahvalila svima koji su trenutačno uz nju. Poručila je kako će uz prijatelje lakše proći kroz sve

<p>Starleta<strong> Katie Price</strong> (42) je doživjela nesreću u tematskom parku i slomila zglobove na objema nogama. <a href="https://www.dailystar.co.uk/showbiz/breaking-katie-price-devastated-doctors-22481731" target="_blank">Daily Star</a> piše kako je ostala u šoku nakon što su joj liječnici rekli kako neće moći hodati narednih šest mjeseci te će morati biti u invalidskim kolicima. Njezin oporavak trajat će dvije godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Operirala se da izgleda kao lutka</strong></p><p>Na Instagramu se starleta požalila kako je primila devastirajuće vijesti nakon što je posjetila kirurga. </p><p>- Treba operaciju stopala, a oporavak bi mogao trajati dvije godine. Vjerojatno neće moći ispravno hodati čak do 2021. Zaista je uzrujana i ne može vjerovati da je tako loše - rekao je blizak izvor starleti za strane medije. </p><p>Katie nije očekivala ovakvu dijagnozu. Na Instagramu je objavila fotografiju u invalidskim kolicima i zahvalila svima koji su trenutačno uz nju.</p><p>- Hvala svim mojim prijateljima, obitelji i obožavateljima koji me podržavaju na bilo koji način. Prijatelji me pokušavaju oraspoložiti nakon ovih loših vijesti. S vama mogu proći kroz sve ovo - napisala je Price uz fotografiju.</p><p>Starleta je inače bila u Turskoj na ljetovanju sa svojim partnerom <strong>Carlom Woodsom</strong> (31) te djecom <strong>Juniorom </strong>(15) i <strong>Princess </strong>(13). No, odlučila je ostati do kraja na odmoru, unatoč nezgodi, a vrijeme u Turskoj odlučila je u potpunosti iskoristiti. </p><p>- Katie je obećala djeci da će ići na odmor i treba im to jer prolaze kroz težak period. Uvijek djecu stavlja na prvo mjesto i ne želi ih razočarati. Iako joj je neugodno, neće dopustiti da odu s odmora ranije kući - ispričao je prijatelj Katie za <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/katie-price-goes-partying-wheelchair-22451947" target="_blank">Mirror</a>. </p><p> </p><p> </p>