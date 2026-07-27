Katy Perry bijesna! Koristili su njenu pjesmu u snimkama udara na Iran: 'Zgrožena sam'

Američka pjevačica Katy Perry žestoko je kritizirala Bijelu kuću, a sve zbog videa u kojemu u pozadini svira njezina pjesma 'Firework' dok se prikazuju američki vojni napadi na Iran.

Katy tvrdi da nikada nije odobrila korištenje svoje glazbe te je osudila potez Bijele kuće. Sporni video skupio je više od 7 milijuna pregleda, a prikazuje projektil koji pogađa iranski brod uz stihove popularne pjesme dok u opisu videa piše 'Iran je upozoren'.

Pjevačica je vrlo brzo reagirala i oglasila se na društvenoj mreži X.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

- Duboko sam zgrožena i ljuta što vidim da se pjesma ‘Firework’ koristi na TikTok računu Bijele kuće kao pozadinska glazba za videosnimke vojnih napada. Nisam to odobrila, nitko me nije pitao i to apsolutno ne podržavam. Ovu sam pjesmu napisala kao himnu nade, iscjeljenja i unutarnje snage za ljude koji prolaze kroz svoje najmračnije osobne trenutke. Vidjeti poruku samopoštovanja i uzdizanja pretvorenu u oružje za uništavanje i nasilje potpuno je kršenje svega što moja pjesma predstavlja. Moja je glazba za spajanje ljudi, a ne za slavljenje ratovanja - napisala je pjevačica u objavi.

Foto: Lisi Niesner

Bijela kuća otvorila je profil na TikToku u kolovozu 2025. godine, kada je Donald Trump prijetio da će zabraniti aplikaciju. Od tada je nekoliko glazbenika, poput Beyonce, Ariane Grande, Olivije Rodrigo, Sabrine Carpenter i Keshe, reagiralo na neovlašteno korištenje glazbe u vladinim objavama na društvenim mrežama