Kawasaki 3P najavili veliki koncert na Šalati 11. rujna

Nakon godina hitova, rasprodanih koncerata i zasluženog statusa jednog od najeksplozivnijih domaćih live bendova, Kawasaki 3P najavljuje veliki koncert pod otvorenim nebom zagrebačke Šalate.

Dugoočekivani open air koncert legendi domaćeg ska-punka dogodit će se u petak, 11. 09., uz podršku nekoliko tisuća grla nekoliko generacija fanova.

Bit će ovo najveći zagrebački samostalni koncertni nastup od 2017. kada je bend suvereno pokorio Dom sportova pa svi koji su imali sreće biti tamo već znaju što mogu očekivati.

Ne sumnjamo da nas čeka pravi spektakl i novi koncertni klimaks benda koji je svoju karijeru gradio ne samo žestokom svirkom od malih klubova do najvećih festivalskih pozornica, već i energičnim, pomaknutim i duhovitim nastupima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

- Mi svake godine pokušavamo odraditi u Zagrebu barem jedan veći koncert, i ove godine nam se ukazala prilika za Šalatu, u petak 11.9., september eleventh! Jako se veselimo tom događaju, to će biti kruna jedne turneje nakon Gospića, Koprivnice, Sinja, Lepoglave, Oroslavlja, Huma na Sutli, i onda Šalata za koju ulaznice možete kupiti od sutra, 22.5. od 12:00 na Eventimu! Zageb i Kawasaki se javno vole! - izjavili su iz benda.

Na zagrebačku Šalatu K3P stižu na krilima dva nova singla, već objavljene punk dizalice 'Di je tata' i novog 'Tri crte', koji na sveopće veselje fanova najavljuju novi, četvrti studijski album omiljenog benda, za koji je već snimljen i video spot.

Ulaznice za koncert kreću u prodaju u petak, 22.05., od 12 sati putem sustava Eventim.