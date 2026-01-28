Obavijesti

METATEATRALNA KOMEDIJA

Kazališna družina San, san se premijerno predstavila u Poreču

Prvi projekt skupine bila je predstava 'Proba 37-senza fine', a u predstavi igraju Tea Šimičić, Šandor Slacki, Anna Bosykh, Katja Zec, Dario Filipović, Ivan Pisak, Valter Roša te David Belas

Na samom početku 2026. godine istarska je kulturna scena bogatija za novu kazališnu družinu. U Teatrinu Zajednice Talijana u Poreču prošlog je vikenda premijerno izvedena predstava „Proba 37 – senza fine“, prvi projekt novoosnovane kazališne družine „San, san“, u režiji multimedijalnog umjetnika Davida Belasa.

Riječ je o izrazito metateatralnoj komediji koja briše granice između probe i predstave, glumca i uloge, stvarnosti i fikcije. Predstava je nastala kroz kolektivni autorski proces i improvizacije tijekom proba, a inspirirana je motivima Daniila Harmsa i Woodyja Allena. Posebnost projekta leži u konceptu prema kojem svaka izvedba ima status premijere, čime se naglašava ideja „beskrajne probe“.

„Proba 37 – senza fine“ je dinamična kazališna igra koja kroz sedam scena i međuscena istražuje samu prirodu kazališne izvedbe. Predstava donosi različite kazališne stilove, od realizma i groteske do apsurda i kabareta, uz snažan ritam i izraženu glumačku energiju.

U predstavi su zapažene kazališne uloge ostvarili Tea Šimičić, Šandor Slacki, Anna Bosykh, Katja Zec, Dario Filipović, Ivan Pisak, Valter Roša te David Belas, koji uz režiju potpisuje i scenografiju, zamišljenu kao mobilno, likovno kazališno djelo. Valter Roša ujedno potpisuje i asistenciju režije, utjelovljujući lik asistenta redatelja i dodatno naglašavajući metateatralni karakter predstave. Ansambl okuplja iskusne kazališne umjetnike i nova lica s istarske scene, a zajednički ih povezuje istraživački pristup i naglašena radost glumačke igre.

Za umjetničku podršku zaslužna je Vesna Stilinović, dok je za glumački aktivnu tehniku i vođenje svjetla bio zadužen Ivan Pisak. Glazbeni izbor potpisuje Ivan Arnold, a Tom Ivanković, uz sudjelovanje u radu na predstavi, autor je teksta scene „Mesnica“. Audiointerpretaciju tog teksta dala je Suzana Rupenović.

Kazališna družina „San, san“ predstavu je financirala samostalno, a realizirana je uz logističku podršku i suradnju Zajednice Talijana Poreč i USB Poreč, koji su nesebično ustupili prostor za pripremu i provedbu ovog zahtjevnog kazališnog projekta.

Prva repriza izvedena je prošlog tjedna, također pred brojnom publikom, čime je potvrđen snažan interes za rad nove kazališne družine. Osnivanje „San, san“ i uspješan premijerni nastup predstavljaju značajan doprinos kulturnom životu Poreča i Istre. 

