Kazališna družina San, san se premijerno predstavila u Poreču

Na samom početku 2026. godine istarska je kulturna scena bogatija za novu kazališnu družinu. U Teatrinu Zajednice Talijana u Poreču prošlog je vikenda premijerno izvedena predstava „Proba 37 – senza fine“, prvi projekt novoosnovane kazališne družine „San, san“, u režiji multimedijalnog umjetnika Davida Belasa.

Riječ je o izrazito metateatralnoj komediji koja briše granice između probe i predstave, glumca i uloge, stvarnosti i fikcije. Predstava je nastala kroz kolektivni autorski proces i improvizacije tijekom proba, a inspirirana je motivima Daniila Harmsa i Woodyja Allena. Posebnost projekta leži u konceptu prema kojem svaka izvedba ima status premijere, čime se naglašava ideja „beskrajne probe“.

„Proba 37 – senza fine“ je dinamična kazališna igra koja kroz sedam scena i međuscena istražuje samu prirodu kazališne izvedbe. Predstava donosi različite kazališne stilove, od realizma i groteske do apsurda i kabareta, uz snažan ritam i izraženu glumačku energiju.

U predstavi su zapažene kazališne uloge ostvarili Tea Šimičić, Šandor Slacki, Anna Bosykh, Katja Zec, Dario Filipović, Ivan Pisak, Valter Roša te David Belas, koji uz režiju potpisuje i scenografiju, zamišljenu kao mobilno, likovno kazališno djelo. Valter Roša ujedno potpisuje i asistenciju režije, utjelovljujući lik asistenta redatelja i dodatno naglašavajući metateatralni karakter predstave. Ansambl okuplja iskusne kazališne umjetnike i nova lica s istarske scene, a zajednički ih povezuje istraživački pristup i naglašena radost glumačke igre.

Za umjetničku podršku zaslužna je Vesna Stilinović, dok je za glumački aktivnu tehniku i vođenje svjetla bio zadužen Ivan Pisak. Glazbeni izbor potpisuje Ivan Arnold, a Tom Ivanković, uz sudjelovanje u radu na predstavi, autor je teksta scene „Mesnica“. Audiointerpretaciju tog teksta dala je Suzana Rupenović.

Kazališna družina „San, san“ predstavu je financirala samostalno, a realizirana je uz logističku podršku i suradnju Zajednice Talijana Poreč i USB Poreč, koji su nesebično ustupili prostor za pripremu i provedbu ovog zahtjevnog kazališnog projekta.

Prva repriza izvedena je prošlog tjedna, također pred brojnom publikom, čime je potvrđen snažan interes za rad nove kazališne družine. Osnivanje „San, san“ i uspješan premijerni nastup predstavljaju značajan doprinos kulturnom životu Poreča i Istre.