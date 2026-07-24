Kći Adama Sandlera ima glavnu ulogu u novoj Netflixovoj drami

Sedamnaestogodišnja kći Adama Sandlera, Sunny Sandler, glumi u najnovijem Netflixovom filmu 'Don't say good luck'. Sunny utjelovljuje lik Sophie Birenbaum, srednjoškolku čiji se život okrene naglavačke kada dobije ulogu u srednjoškolskoj predstavi.

Producenti filma su Adam Sandler i njegova supruga Jackie, a film bi trebao biti dostupan na platformi 14. kolovoza. Trailer za film, objavljen 23. srpnja, prikazuje Sophie neposredno prije njene velike audicije za školsku predstavu za koju se marljivo priprema i uvježbava, ali pogled joj povremeno pobjegne u smjeru jednog dječaka. Prije same audicije Sophie dobiva poziv od svog oca (Max Greenfield) koji joj govori kako se rak njezine majke vratio.

Foto: screenshoot/Youtube

Sophie svejedno izlazi na audiciju, ali se na pozornici suzdržava od suza. S viješću o bolesti majke kod Sophie se razvijaju teške emocije, a stvar postaje još više kompliciranija kada ona dobije glavnu ulogu u predstavi te mora glumiti s dečkom u kojega je zaljubljena. Redateljica Julia Hart rekla je za Tudum kako je Sunny bila jedina glumica koju je imala na umu za ulogu Sophie, zbog sposobnosti da odglumi takav raspon emocija.

- Na način koji nisam baš iskusila s mnogo glumaca, Sunny je sposobna unijeti bilo koju emociju, u bilo koje vrijeme. To je izvanredno. Njena sposobnost da ispriča različite priče u istoj sceni bila je zaista nevjerojatna - rekla je.



S visokim ulozima i jakim emocijama, Sophie se nađe u nizu poznatih tinejdžerskih scena poput frustriranih svađa s roditeljima, iznenadnim napadima panike, ogromnim suzama i incidentu slučajnog pijanstva, a sve to dok se snalazi u ovom ključnom trenutku za sebe, svoju obitelj i svoju budućnost.

U filmu 'Don’t Say Good Luck' glume i Jack Champion, Stephanie Beatriz, Scarlett Estevez, Emma McNulty, Elyse Bell, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi i Jon Lovitz.