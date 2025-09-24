Obavijesti

UPUTILA KRITIKE

Kći Bena Afflecka govorila u UN-u o maskama: 'Još su ključne za suzbijanje širenja COVID-a!'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YouTube/PIXSELL

Kći Bena Afflecka i Jennifer Garner bori se za dostupnost maski, a istaknula je i kako smatra da je filtrirani zrak pravo svakog čovjeka, kao i filtrirana voda

Violet Affleck (19) održala je govor u Ujedinjenim narodima, a pričala je o važnosti maski i čistog zraka kao prevenciji protiv dugotrajnog COVID-a. Kći holivudskih zvijezda Bena Afflecka i Jennifer Garner je tijekom govora u sklopu događaja 'Zdrav zrak u zatvorenom prostoru: Globalni poziv na akciju' nosila masku K95.

Rekla je kako je ključno i dalje nositi maske kako bi se suzbilo širenje COVID-19.

- Govore nam da smo budućnost, ali kada je riječ o pandemiji koja još traje, sadašnjost nam se krade pred očima - govori aktivistica i studentica prve godine na Yaleovom Davenport Collegeu.

Kritizirala je odrasle zbog 'nemilosrdnog forsiranja povratka u normalu, ignoriranja, umanjivanja i prikrivanja prevalencije prijenosa zrakom, ali i prijetnje dugotrajnog COVID-a'.

Dodala je kako se COVID prenosi zrakom, lebdi i zadržava se u njemu, a tvrdi kako jedna infekcija može rezultirati oštećenjem gotovo svake stanice u tijelu, od mozga i srca do živaca i krvnih žila. Tvrdi i da svaka sljedeća infekcija povećava rizik od dugotrajnog COVID-a.

State Dinner in honor of French President Emmanuel Macron at the White House in Washington
Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS

- Kao što kaže dr. Akiko Iwasaki, u ovom trenutku cijela je populacija kontrolna skupina, a nakon samo pet godina, dugotrajni COVID je nadmašio astmu kao najčešću kroničnu bolest kod djece u dobi od pet godina i mlađe - govori Violet.

Dodala je kako se 'djecu moglo zaštititi, a nije se ništa učinilo'.

- Imamo pristup tehnologiji za sprječavanje bolesti koje se prenose zrakom, nečemu za što bi milijuni naših predaka i milijuni ljudi diljem svijeta danas ubili, a mi to odbijamo koristiti - rekla je i dodala da je filtrirani zrak pravo svakog čovjeka, kao i filtrirana voda.

Foto: YouTube

Inače, Violet se već dugo zalaže za javno zdravlje. Lani je na sastanku Odbora nadzornika okruga L.A. tražila dostupnost maski i besplatno testiranje. Tada je progovorila o zdravstvenom stanju koje je utjecalo na njezin život. 

- Zarazila sam se postvirusnom bolešću 2019. Sada sam dobro, ali sam se iz prve ruke uvjerila da medicina nema uvijek odgovore na posljedice čak ni bezopasnih virusa - rekla je tada.

