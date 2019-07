Kći bivšeg predsjednika rodila treće dijete: 'Stigao je Jasper'

Chelsea Clinton (39), kći bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona (72) i bivše prve dame Hillary Clinton (71), postala je po treći put majka, a radosnim vijestima pohvalila se na vlastitom Twitter profilu.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.