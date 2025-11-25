Obavijesti

Show

Komentari 1
BORBA S DEMENCIJOM

Kći Brucea Willisa: Moj tata me sve češće ne prepoznaje...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Kći Brucea Willisa: Moj tata me sve češće ne prepoznaje...
6
Foto: Instagram/Profimedia

Rumer Willis potvrdila je da se glumčeva demencija pogoršava te da su trenuci u kojima je prepoznaje sve rjeđi

Jako sam zahvalna što ga mogu zagrliti, bilo da me prepozna ili ne, poručila je Rumer Willis dok je odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu o očevu zdravstvenom stanju.

SLAVNI GLUMAC Žena Brucea Willisa progovorila je o njegovoj skromnosti: 'Volio je biti glumac, uživao je u tome'
Žena Brucea Willisa progovorila je o njegovoj skromnosti: 'Volio je biti glumac, uživao je u tome'

Najstarija kći Brucea Willisa potvrdila je da se glumčeva demencija pogoršava te da su trenuci u kojima je prepoznaje sve rjeđi.

- I dalje osjećam da prima ljubav koju mu dajem, a ponekad uhvatim i onu malu iskru koja podsjeća na njega - dodala je Rumer.

U posjete mu redovito vodi i svoju kćer Louettu (2).

- Zahvalna sam što može biti s njim, što može osjetiti njegovu ljubav i što ja i dalje mogu boraviti uz njega - istaknula je.

OBITELJSKA BORBA Supruga Brucea Willisa prvi put o njegovoj teškoj dijagnozi: Bila sam bespomoćna i uplašena...
Supruga Brucea Willisa prvi put o njegovoj teškoj dijagnozi: Bila sam bespomoćna i uplašena...

Na pitanje u kojoj je fazi bolest, odgovorila je oprezno: 'Teško je to opisati. Netko tko ima tu bolest nikada nije dobro. On je dobro... u okvirima onoga što znači imati demenciju.'

Foto: Instagram/

Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine, a njegov posljednji projekt bio je akcijski triler 'Detective Knight: Independence' iz 2023. godine. Tijekom snimanja uloga mu je pojednostavljena zbog sve izraženijih kognitivnih poteškoća. Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da glumac više ne može čitati ni pisati. 

Obitelj je kasnije odlučila smjestiti ga u specijalizirani dom s 24-satnom stručnom njegom.

- Ljudi koji nisu prošli kroz ovo često vrlo brzo osuđuju njegovatelje. A ne vide koliko je to zahtjevno - poručila je ranije njegova supruga  Emma Heming kritičarima i dodala: 'Ne treba mi da Bruce zna da sam mu supruga. Važno mi je da osjećam povezanost s njim. I osjećam je.'

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Par zajedno ima dvije kćeri, Mabel Ray (13) i Evelyn Penn (11), dok Willis iz prvog braka s glumicom Demi Moore ima još tri kćeri - Rumer (37), Scout LaRue (34) i Tallulah Belle (31). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti
INCIDENT S ANAKONDOM

Poznata organizacija prekinula suradnju s blogerom Iličićem, on kaže: Odlučio sam sve objasniti

Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja, rekli su iz WWF-Adria

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025