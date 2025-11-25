Rumer Willis potvrdila je da se glumčeva demencija pogoršava te da su trenuci u kojima je prepoznaje sve rjeđi
Kći Brucea Willisa: Moj tata me sve češće ne prepoznaje...
Jako sam zahvalna što ga mogu zagrliti, bilo da me prepozna ili ne, poručila je Rumer Willis dok je odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu o očevu zdravstvenom stanju.
Najstarija kći Brucea Willisa potvrdila je da se glumčeva demencija pogoršava te da su trenuci u kojima je prepoznaje sve rjeđi.
- I dalje osjećam da prima ljubav koju mu dajem, a ponekad uhvatim i onu malu iskru koja podsjeća na njega - dodala je Rumer.
U posjete mu redovito vodi i svoju kćer Louettu (2).
- Zahvalna sam što može biti s njim, što može osjetiti njegovu ljubav i što ja i dalje mogu boraviti uz njega - istaknula je.
Na pitanje u kojoj je fazi bolest, odgovorila je oprezno: 'Teško je to opisati. Netko tko ima tu bolest nikada nije dobro. On je dobro... u okvirima onoga što znači imati demenciju.'
Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine, a njegov posljednji projekt bio je akcijski triler 'Detective Knight: Independence' iz 2023. godine. Tijekom snimanja uloga mu je pojednostavljena zbog sve izraženijih kognitivnih poteškoća. Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da glumac više ne može čitati ni pisati.
Obitelj je kasnije odlučila smjestiti ga u specijalizirani dom s 24-satnom stručnom njegom.
- Ljudi koji nisu prošli kroz ovo često vrlo brzo osuđuju njegovatelje. A ne vide koliko je to zahtjevno - poručila je ranije njegova supruga Emma Heming kritičarima i dodala: 'Ne treba mi da Bruce zna da sam mu supruga. Važno mi je da osjećam povezanost s njim. I osjećam je.'
Par zajedno ima dvije kćeri, Mabel Ray (13) i Evelyn Penn (11), dok Willis iz prvog braka s glumicom Demi Moore ima još tri kćeri - Rumer (37), Scout LaRue (34) i Tallulah Belle (31).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+