Žena Brucea Willisa progovorila je o njegovoj skromnosti: 'Volio je biti glumac, uživao je u tome'

Glumac Bruce Willis, koji se iz filmskog svijeta povukao 2022. godine zbog zdravstvenih problema, rijetko je govorio o svojoj iznimno uspješnoj karijeri, tvrdi njegova supruga, koja se u intervjuu za People prilikom 'End Well 2025' konferencije osvrnula na njegovu skromnost.

Foto: Instagram/Vjeran Zganec/Pixsell

'Mislim da nikada nije previše dugo razmišljao ili se temeljito bavio time tko je, što je učinio', ispričala je 49-godišnja Emma Heming Willis te dodala: 'Mislim da je oduvijek uživao biti glumac, zabavljati ljude'.

Glumčeva supruga napomenula je i da je upravo ta činjenica da je prema svom poslu bio toliko strastven razlog zašto mu se posebno divi: 'To je ono zbog čega ga volim. On je jednostavno uvijek tako ponizan. Nikad ne biste znali'.

U razgovoru se Heming Willis dotaknula i toga kako se obitelj nosi s glumčevom dijagnozom demencije. 'Mislim da je za nas bitno samo da ja mogu biti tamo i prisutna s njim. Mislim, naš je život jako jednostavan. Oduvijek je zapravo bio. Mislim da je sreća samo u tome što mogu biti prisutna s njim'.

Foto: Instagram/

'Moraš učiti, prilagođavati se i stvarati nova sjećanja, ali zadržati iste tradicije koje si imao prije', rekla je u vezi toga kako će provesti nadolazeće blagdane te dodala: 'Demencija je teška, no svejedno ima sreće u njoj. Mislim da je važno da demenciju ne oslikavamo tako negativno. Još uvijek se smijemo. Još ima radosti. Samo izgleda drugačije'.

Bruce Willis popularan je glumac kojeg će generacije obožavatelja pamtiti po ulogama u filmovima poput 'Peti element', 'Umri muški', 'Šesto čulo', 'Pakleni šund' i 'Armageddon'. Proslavio se još 80-ih godina prošloga stoljeća ulogom u seriji 'Moonlighting', a za svoj je talent primio i mnogobrojne nagrade među kojima se ističu prestižan 'Emmy' te 'Zlatni globus'.

Foto: JC/PRESS ASSOCIATION

Iz glumačkih voda povukao se prije tri godine kada mu je dijagnosticirana afazija koja je kasnije prerasla u frontotemporalnu demenciju. Osim supruge Emme, s kojom ima kćeri Mabel i Evelyn, o njegovoj su bolesti ranije govorile i tri kćeri koje je dobio u braku s bivšom ženom Demi Moore, Rumer, Scout i Tallulah.