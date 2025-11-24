Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNI GLUMAC

Žena Brucea Willisa progovorila je o njegovoj skromnosti: 'Volio je biti glumac, uživao je u tome'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Žena Brucea Willisa progovorila je o njegovoj skromnosti: 'Volio je biti glumac, uživao je u tome'
3
Motherless Brooklyn Premiere - 57th New York Film Festival | Foto: PA Images/PIXSELL

Supruga glumca, koji se bori s teškom dijagnozom, u jednom je razgovoru za strani medij otkrila što je njen muž mislio o svojoj bogatoj karijeri

Glumac Bruce Willis, koji se iz filmskog svijeta povukao 2022. godine zbog zdravstvenih problema, rijetko je govorio o svojoj iznimno uspješnoj karijeri, tvrdi njegova supruga, koja se u intervjuu za People prilikom 'End Well 2025' konferencije osvrnula na njegovu skromnost.

Foto: Instagram/Vjeran Zganec/Pixsell

'Mislim da nikada nije previše dugo razmišljao ili se temeljito bavio time tko je, što je učinio', ispričala je 49-godišnja Emma Heming Willis te dodala: 'Mislim da je oduvijek uživao biti glumac, zabavljati ljude'.

Glumčeva supruga napomenula je i da je upravo ta činjenica da je prema svom poslu bio toliko strastven razlog zašto mu se posebno divi: 'To je ono zbog čega ga volim. On je jednostavno uvijek tako ponizan. Nikad ne biste znali'.

BOLUJE OD DEMENCIJE Zdravstveno stanje Brucea Willisa sve je teže: Glumac više ne može govoriti niti čitati...
Zdravstveno stanje Brucea Willisa sve je teže: Glumac više ne može govoriti niti čitati...

U razgovoru se Heming Willis dotaknula i toga kako se obitelj nosi s glumčevom dijagnozom demencije. 'Mislim da je za nas bitno samo da ja mogu biti tamo i prisutna s njim. Mislim, naš je život jako jednostavan. Oduvijek je zapravo bio. Mislim da je sreća samo u tome što mogu biti prisutna s njim'.

Foto: Instagram/

'Moraš učiti, prilagođavati se i stvarati nova sjećanja, ali zadržati iste tradicije koje si imao prije', rekla je u vezi toga kako će provesti nadolazeće blagdane te dodala: 'Demencija je teška, no svejedno ima sreće u njoj. Mislim da je važno da demenciju ne oslikavamo tako negativno. Još uvijek se smijemo. Još ima radosti. Samo izgleda drugačije'.

RAZVESELIO FANOVE FOTO Brucea Willisa snimili su u rijetkom izlasku, godinama se hrabro bori s demencijom...
FOTO Brucea Willisa snimili su u rijetkom izlasku, godinama se hrabro bori s demencijom...

Bruce Willis popularan je glumac kojeg će generacije obožavatelja pamtiti po ulogama u filmovima poput 'Peti element', 'Umri muški', 'Šesto čulo', 'Pakleni šund' i 'Armageddon'. Proslavio se još 80-ih godina prošloga stoljeća ulogom u seriji 'Moonlighting', a za svoj je talent primio i mnogobrojne nagrade među kojima se ističu prestižan 'Emmy' te 'Zlatni globus'.

Njema?ka: 19.03.1955. ro?en ameri?ki glumac Bruce Willis
Foto: JC/PRESS ASSOCIATION

Iz glumačkih voda povukao se prije tri godine kada mu je dijagnosticirana afazija koja je kasnije prerasla u frontotemporalnu demenciju. Osim supruge Emme, s kojom ima kćeri Mabel i Evelyn, o njegovoj su bolesti ranije govorile i tri kćeri koje je dobio u braku s bivšom ženom Demi Moore, Rumer, Scout i Tallulah.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!
OD NAVIJAČICE DO DJ-ICE

Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!

Ivana Knoll najpoznatija je hrvatska navijačica. Nedavno je postala DJ-jica. Objavila je i prvi singl. Mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi snimili na plaži u rujnu 2023. godine
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu
Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'
NAMJEŠTENI REZULTATI

Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'

Nadeen Ayoub tvrdi da su joj na Miss Universe 2025. 'ukrali pobjedu' zbog sumnjivog i naglog porasta glasova druge natjecateljice u posljednjim minutama glasanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025