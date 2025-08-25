Supruga Brucea Willisa prvi put o njegovoj teškoj dijagnozi: Bila sam bespomoćna i uplašena...

Nije lako gledati voljenu osobu kako se mijenja pred vašim očima. Upravo to prolazi Emma Heming Willis (47), supruga Brucea Willisa (70), koja je prvi put podijelila kako je izgledao trenutak kad je saznala za njegovu dijagnozu. Najprije afazija, poremećaj koji oduzima sposobnost govora i razumijevanja jezika, a potom i frontotemporalna demencija, bolest koja donosi promjene osobnosti, opsesivna ponašanja i poteškoće u govoru. Za nju, nažalost, još uvijek nema lijeka.

- Bila sam prestravljena i sjećam se samo da sam to čula i da poslije više ništa nisam čula. Osjećala sam se kao da slobodno padam - rekla je Emma u nedavnom razgovoru s novinarkom Diane Sawyer za televizijsku kuću ABC.

Par zajedno ima dvije kćeri, Mabel Ray (13) i Evelyn Penn (11), dok Willis iz prvog braka s glumicom Demi Moore ima još tri kćeri - Rumer (37), Scout LaRue (34) i Tallulah Belle (31). I dok se Bruce povukao iz filmskog svijeta, Emma je preuzela ulogu njegovateljice.

- Prvih dana sam se izolirala. Bila sam bespomoćna, kao da nemam nikakvu kontrolu nad onim što se događa mojoj obitelji. Istovremeno sam se nosila s tugom, s gubitkom života kakav sam poznavala, a sve to dok sam odgajala naše dvije male kćeri - opisala je Emma.

S vremenom je, kaže, shvatila da ne smije dopustiti da ju supruga bolest potpuno slomi: 'Shvatila sam da me to može pojesti ako dopustim. Tada sam posegnula za spasom'.

Objavom suprugove dijagnoze obitelj je naišla na val podrške.

- Dočekali su nas s valom ljubaznosti i podrške. Ispostavilo se da je izlazak u javnost bila prava odluka za našu obitelj iz mnogo razloga: kako bismo smanjili stigmu, podigli svijest i, za mene osobno, kako bih se povezala sa širom zajednicom - rekla je Emma.

Danas priznaje da bi voljela da je ranije skupila hrabrosti potražiti pomoć, jer joj je upravo to donijelo mir. Svoja iskustva pretočila je u knjigu 'Neočekivano putovanje', u kojoj želi pomoći svima koji prolaze kroz jednako teške trenutke.

- Sve se promijenilo kada sam pronašla prave informacije, resurse i zajednicu na koju se mogu osloniti. Počela sam shvaćati da, čak i u svojoj novoj ulozi partnerice koja brine, i dalje imam svoju snagu. I s tim sam počela pronalaziti radost, uviđati ljepotu i birati nadu - zaključila je Emma Heming Willis.

