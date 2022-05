Kći Brucea Willisa podijelila je emotivnu objavu: 'Pokušavam odsvirati neke pjesme za tatu!'

Glumac Bruce Willis (67) oprostio se od glume nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegova najstarija kći Rumer Willis (33) ponovno je sve raznježila objavom na Instagramu.

- Pokušavam odsvirati neke pjesme za svog tatu - napisala je uz fotografiju na kojoj pozira s gitarom u ruci.

Objasnila je da trenutačno nije u formi sa sviranjem, ali da se trudi vježbati. Njezina maćeha, manekenka i glumica Emma Heming Willis (43) objavila je dan ranije zajedničku fotografiju s Bruceom.

- Vidim te BeeDub - napisala je kratko na Instagram Storyjima.

Willis te dvadeset i tri godine mlađa Emma vjenčali su se na Karipskom otočju 2009. godine. Zajedno imaju dvije kćeri Mabel (10) i Evelyn (8). Rummer, Scout (30) i Tallulah (28) dobio je s bivšom suprugom Demi Moore (59).

Vijest da legendarni Bruce Willis nakon 40 godina karijere napušta glumu zbog zdravstvenih problema, rastužila je milijune njegovih obožavatelja diljem svijeta.

- Bruceovim fanovima željeli smo kao obitelj reći da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema, nedavno mu je dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat toga, Bruce se udaljava od karijere koja mu je toliko značila. Ovo je stvarno izazovno vrijeme za našu obitelj i jako smo zahvalni na vašoj kontinuiranoj ljubavi, suosjećanju i podršci. Prolazimo kroz ovo kao snažna obitelj. Kao što Bruce uvijek kaže, 'Live it up', tako i mi zajedno planiramo učiniti upravo to - napisala je obitelj u objavi.

Najčitaniji članci