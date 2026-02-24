Obavijesti

TERET SLAVE

Kći Davida Bowieja propustila posljednje dane s ocem nakon što je bila 'prisilno udaljena'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Alexandria ‘Lexi’ Jones prvi je put otvoreno govori o traumatičnom razdoblju liječenja zbog mentalnih poremećaja, zbog kojeg nije bila uz oca David Bowieja u njegovim posljednjim danima

Kći legendarnog glazbenika Davida Bowieja, Alexandria 'Lexi' Jones, progovorila je o bolnoj istini zašto nije bila uz oca kada je 2016. preminuo od raka jetre u 69. godini života. U iskrenoj ispovijesti otkrila je da je bila 'prisilno uklonjena' iz obiteljskog doma i poslana na liječenje.

Lexi je na društvenim mrežama objasnila kako ju je očevu dijagnozu iz 2014. dovela do psihičkog sloma. Kao tinejdžerica borila se s depresijom, poremećajem prehrane, anksioznošću i samoozljeđivanjem, a u pokušaju bijega posegnula je za alkoholom i drogama.

Obitelj je odlučila da joj je potrebna stručna pomoć te je, protiv njezine volje, odvedena u tzv. „wilderness therapy” program, a potom i u rezidencijalni centar, gdje je provela više od godinu dana u strogim uvjetima i pod stalnim nadzorom. Upravo tamo doznala je da joj je otac preminuo.

"Imala sam priliku razgovarati s njim dva dana prije, na njegov rođendan. Rekli smo jedno drugome da se volimo. A onda sam vidjela objavu da je preminuo okružen cijelom obitelji – osim mene", napisala je, priznajući koliko ju je ta rečenica pogodila.

Valentine's Day 2017 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Danas kaže da je djelomično prihvatila ono što se dogodilo, iako bol nije nestala. Unatoč teškim iskustvima, vjeruje da ju je sve to učinilo emocionalno snažnijom i svjesnijom sebe. Lexi, čiji je polubrat redatelj Duncan Jones, poručila je da svoju priču dijeli kako bi „bila stvarna, a ne samo tiho sjećanje”.

"Neću se pretvarati da se to nije dogodilo", zaključila je. "I to je dio mog iscjeljenja."

