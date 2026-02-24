Alexandria ‘Lexi’ Jones prvi je put otvoreno govori o traumatičnom razdoblju liječenja zbog mentalnih poremećaja, zbog kojeg nije bila uz oca David Bowieja u njegovim posljednjim danima
Kći Davida Bowieja propustila posljednje dane s ocem nakon što je bila 'prisilno udaljena'
Kći legendarnog glazbenika Davida Bowieja, Alexandria 'Lexi' Jones, progovorila je o bolnoj istini zašto nije bila uz oca kada je 2016. preminuo od raka jetre u 69. godini života. U iskrenoj ispovijesti otkrila je da je bila 'prisilno uklonjena' iz obiteljskog doma i poslana na liječenje.
Lexi je na društvenim mrežama objasnila kako ju je očevu dijagnozu iz 2014. dovela do psihičkog sloma. Kao tinejdžerica borila se s depresijom, poremećajem prehrane, anksioznošću i samoozljeđivanjem, a u pokušaju bijega posegnula je za alkoholom i drogama.
Obitelj je odlučila da joj je potrebna stručna pomoć te je, protiv njezine volje, odvedena u tzv. „wilderness therapy” program, a potom i u rezidencijalni centar, gdje je provela više od godinu dana u strogim uvjetima i pod stalnim nadzorom. Upravo tamo doznala je da joj je otac preminuo.
"Imala sam priliku razgovarati s njim dva dana prije, na njegov rođendan. Rekli smo jedno drugome da se volimo. A onda sam vidjela objavu da je preminuo okružen cijelom obitelji – osim mene", napisala je, priznajući koliko ju je ta rečenica pogodila.
Danas kaže da je djelomično prihvatila ono što se dogodilo, iako bol nije nestala. Unatoč teškim iskustvima, vjeruje da ju je sve to učinilo emocionalno snažnijom i svjesnijom sebe. Lexi, čiji je polubrat redatelj Duncan Jones, poručila je da svoju priču dijeli kako bi „bila stvarna, a ne samo tiho sjećanje”.
"Neću se pretvarati da se to nije dogodilo", zaključila je. "I to je dio mog iscjeljenja."
