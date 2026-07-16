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LJUBITELJICA ŽIVOTINJA

Kći Gorana Višnjića poslala jaku poruku: 'Ljubav se ne kupuje'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Kći Gorana Višnjića poslala jaku poruku: 'Ljubav se ne kupuje'
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Foto: Josip Čekada
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Kraljica Hrvatske svojim novim angažmanom šalje snažnu poruku o odgovornoj skrbi i poziva na udomljavanje umjesto kupnje

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Aktualna Kraljica Hrvatske, Lana Lourdes Rupić, novo je zaštitno lice kampanje udruge Prijatelji životinja. Slijedeći primjer svojeg oca, proslavljenog glumca Gorana Višnjića koji je i sam dugogodišnji podupiratelj udruge, Lana svojim angažmanom šalje snažnu poruku o odgovornoj skrbi i poziva na udomljavanje umjesto kupnje.

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Foto: Josip Čekada

Već 24. godinu zaredom, udruga Prijatelji životinja svojom ljetnom kampanjom „Obitelj na more, a pas na ulicu?!” upozorava na poražavajuću statistiku napuštanja kućnih ljubimaca tijekom sezone godišnjih odmora. Na vizualima ovogodišnje kampanje, Lana pozira sa psima Olgom i Fendijem iz riječkog Azila za pse „Društvo za zaštitu životinja Rijeka”.

Noseći zelene marame s jasnim natpisom „Udomi me”, Olga i Fendi predstavljaju tisuće životinja koje u skloništima diljem zemlje strpljivo čekaju svoj dom. Uz poruke „Ljubav se ne kupuje” i „Čeka te u skloništu”, kampanja cilja podići svijest o tome da su životinje članovi obitelji, a ne predmeti koje se odbacuje kada postanu teret.

Zbog velikog brojna napuštenih životinja, Hrvatska je u travnju 2024. postrožila Kazneni zakon, čime je napuštanje životinje postalo kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do godinu dana, odnosno dvije godine u težim slučajevima.

Foto: Instagram

Kako navode iz udruge Prijatelji životinja, Lana godinama nosi titulu prijateljice životinja. Njezina obitelj uključuje i dvije udomljene kujice, Riju i Lou. Posebno je dirljiva i snažna priča o kujici Lou, koju je Lana osobno spasila iz nedavnog slučaja teškog zanemarivanja pasa na području Učke, slučaja koji je zgrozio hrvatsku javnost. Vlastitim primjerom tako pokazuje da udomljavanje doslovno spašava živote i donosi neizmjernu ljubav. U objavi na Instagramu udruga prenosi Laninu želju: „Svojim sudjelovanjem u kampanji Lana želi potaknuti građane da umjesto kupnje životinja pruže priliku psima i mačkama koji čekaju dom u skloništima”. 

 *uz korištenje AI-ja
 
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