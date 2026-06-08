Kći Gorana Višnjića udomila je kujicu spašenu iz kuće na Učki: 'Sada sam u nježnom zagrljaju'

Sredinom svibnja Hrvatsku je šokirala vijest o čak 47 pasa i mačaka s jednog imanja na području Učke koji su živjeli u katastrofalnim uvjetima. Životinje su zatečene iscrpljene, bolesne i zanemarene u kući na osami, nakon što je muškarac koji je s partnericom ondje živio poginuo nekoliko dana ranije u prometnoj nesreći.

Zgroženi veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi izašli na teren i sudjelovali u spašavanju nesretnih životinja, rekli su kako u dugogodišnjim karijerama nikad nisu svjedočili tužnijem i tragičnijem slučaju, koji će im zauvijek ostati urezan u pamćenje.

Jednu kujicu s imanja strave udomila je Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, kćer glumca Gorana Višnjića. Sve je otkrila Lanina majka Mirela Rupić, u objavi koju je podijelila, a na kojoj djevojka pozira s kujicom koja je dobila ime Lou.

- Ja sam jedna od 47... Nakon zagrljaja predivnih ljudi koji su me izvukli iz ponora dna i puno drugih koji su mi donijeli sve što mi treba, danas je došla jedna slatka duša sa kojom se dogodilo ono nešto i nije mogla otići bez mene. Sada sam u nježnom zagrljaju toplog doma gdje osjetim ljubav gdje god pogledam. Znam da je moja priča i svih mojih 'ratnika' s Učke dotaknula puno srca i vratila nam vjeru u ljude. Vjerujem da će svi moji prijatelji isto dobiti dom i zato dođite na Viškovo, kada vidite poglede, teško se možete vratiti doma ostavljajući baš svakoga nakon enormne patnje koju smo prošli, a svi ćemo pružiti ono najpotrebnije. Pružit ćemo ljubav onu pravu, istinsku ljubav koja je toliko svima potrebna u ovome svijetu - napisala je.

Foto: Josip Čekada

Inače, Lana od prije ima macu Lili i maltezericu Riju. Lani je postala 35. Kraljica Hrvatske na izboru održanom u Rovinju u hotelu Lone. Pobjedom je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Kraljica Svijeta (Queen of the World).