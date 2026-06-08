Jednu kujicu s imanja strave udomila je Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, kćer glumca Gorana Višnjića. Sve je otkrila Lanina majka Mirela Rupić na društvenim mrežama
Kći Gorana Višnjića udomila je kujicu spašenu iz kuće na Učki: 'Sada sam u nježnom zagrljaju'
Sredinom svibnja Hrvatsku je šokirala vijest o čak 47 pasa i mačaka s jednog imanja na području Učke koji su živjeli u katastrofalnim uvjetima. Životinje su zatečene iscrpljene, bolesne i zanemarene u kući na osami, nakon što je muškarac koji je s partnericom ondje živio poginuo nekoliko dana ranije u prometnoj nesreći.
Zgroženi veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi izašli na teren i sudjelovali u spašavanju nesretnih životinja, rekli su kako u dugogodišnjim karijerama nikad nisu svjedočili tužnijem i tragičnijem slučaju, koji će im zauvijek ostati urezan u pamćenje.
Jednu kujicu s imanja strave udomila je Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, kćer glumca Gorana Višnjića. Sve je otkrila Lanina majka Mirela Rupić, u objavi koju je podijelila, a na kojoj djevojka pozira s kujicom koja je dobila ime Lou.
- Ja sam jedna od 47... Nakon zagrljaja predivnih ljudi koji su me izvukli iz ponora dna i puno drugih koji su mi donijeli sve što mi treba, danas je došla jedna slatka duša sa kojom se dogodilo ono nešto i nije mogla otići bez mene. Sada sam u nježnom zagrljaju toplog doma gdje osjetim ljubav gdje god pogledam. Znam da je moja priča i svih mojih 'ratnika' s Učke dotaknula puno srca i vratila nam vjeru u ljude. Vjerujem da će svi moji prijatelji isto dobiti dom i zato dođite na Viškovo, kada vidite poglede, teško se možete vratiti doma ostavljajući baš svakoga nakon enormne patnje koju smo prošli, a svi ćemo pružiti ono najpotrebnije. Pružit ćemo ljubav onu pravu, istinsku ljubav koja je toliko svima potrebna u ovome svijetu - napisala je.
Inače, Lana od prije ima macu Lili i maltezericu Riju. Lani je postala 35. Kraljica Hrvatske na izboru održanom u Rovinju u hotelu Lone. Pobjedom je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Kraljica Svijeta (Queen of the World).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+