Obavijesti

Show

Komentari 1
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića: Tata je ponosan na mene, a pobjedu stvarno nisam očekivala...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kći Gorana Višnjića: Tata je ponosan na mene, a pobjedu stvarno nisam očekivala...
Foto: Josip Čekada

Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene, rekla je

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom. Za IN Magazin je izjavila kako pobjedu nije očekivala.

Foto: Josip Čekada

- Kandidatkinje su stvarno bile izvrsne i predivne, stvarno su bile fascinantne djevojke tako da pobjedu stvarno nisam očekivala, i dalje sam u šoku - rekla je.

Poznati otac nažalost nije mogao biti prisutan.

OBITELJ I LJUBAV Oglasila se majka Lane Rupić: 'Preponosna sam na to što jesi'
Oglasila se majka Lane Rupić: 'Preponosna sam na to što jesi'

-  Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene - istaknula je mlada djevojka.

Kaže kako su u dobrom odnosu i da su zajedno koliko stignu. Tati poručuje da 'bude ponosan jer je slična kao i on'. Iz publike je Lanu Lourdes bodrila mama Mirela.

IZ SJENE U REFLEKTORE Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

- Mislim da se na meni vidi da ja stvarno to nisam očekivala i to nije lažna skromnost već je to potpuna istina. Puno je lijepih cura bilo tu, sve su bile lijepe i sve majke bile ponosne na svoje kćeri, svoju djecu, kao što sam ja na nju. Ono što je ona izvana, to je ono što je Bog stvorio, ali ono što je ona iznutra, ja mislim da je to moje ogledalo! Usuđujem se biti hrabra i to reći jer ipak trebalo je ulagati u životu u ovdje dijete, ja sam to nastojala napraviti na najljepši mogući način - govori Mirela.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL, Zaklada Ana Rukavina

Mamina podrška Lani puno znači.

- Sve mi znači! Bez njene podrške ni ja ne bi bila ja - rekla je.

Mirela nije skrivala ponos.

- To kad majka čuje, jednostavno vam oduzima dah, blago rečeno, ali eto, hvala Bogu na svemu - dodala je majka koja je sa svojom mezimicom i dobra prijateljica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025