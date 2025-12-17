Kći Gorana Višnjića: Tata je ponosan na mene, a pobjedu stvarno nisam očekivala...

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom. Za IN Magazin je izjavila kako pobjedu nije očekivala.

Foto: Josip Čekada

- Kandidatkinje su stvarno bile izvrsne i predivne, stvarno su bile fascinantne djevojke tako da pobjedu stvarno nisam očekivala, i dalje sam u šoku - rekla je.

Poznati otac nažalost nije mogao biti prisutan.

- Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene - istaknula je mlada djevojka.

Kaže kako su u dobrom odnosu i da su zajedno koliko stignu. Tati poručuje da 'bude ponosan jer je slična kao i on'. Iz publike je Lanu Lourdes bodrila mama Mirela.

- Mislim da se na meni vidi da ja stvarno to nisam očekivala i to nije lažna skromnost već je to potpuna istina. Puno je lijepih cura bilo tu, sve su bile lijepe i sve majke bile ponosne na svoje kćeri, svoju djecu, kao što sam ja na nju. Ono što je ona izvana, to je ono što je Bog stvorio, ali ono što je ona iznutra, ja mislim da je to moje ogledalo! Usuđujem se biti hrabra i to reći jer ipak trebalo je ulagati u životu u ovdje dijete, ja sam to nastojala napraviti na najljepši mogući način - govori Mirela.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL, Zaklada Ana Rukavina

Mamina podrška Lani puno znači.

- Sve mi znači! Bez njene podrške ni ja ne bi bila ja - rekla je.

Mirela nije skrivala ponos.

- To kad majka čuje, jednostavno vam oduzima dah, blago rečeno, ali eto, hvala Bogu na svemu - dodala je majka koja je sa svojom mezimicom i dobra prijateljica.