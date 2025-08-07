Obavijesti

SKUPA ZABAVA

Kći Harisa Džinovića plesala s torbicom od 17 tisuća € na glavi

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Kći Harisa Džinovića plesala s torbicom od 17 tisuća € na glavi
Foto: TikTok screenshot

Đina Džinović šokirala pratitelje luksuznom Birkin torbom od 17 tisuća eura. Na TikToku pleše s njom na glavi, a sve začinjava ljetnom haljinom i pogledom na more

Đina Džinović, kći poznatog bosanskohercegovačkog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama svojom posljednjom objavom. Mlada influencerica pokazala je luksuzni modni detalj koji je mnoge ostavio bez riječi - prestižnu Hermès Birkin torbu čija vrijednost prelazi vrtoglavih 17 tisuća eura.

Na TikToku i Instagramu Đina se snimila kako pleše s ovom kultnom torbom na glavi, istaknuvši kako je dugo čekala priliku da je ponovno izvuče iz ormara.

Riječ je o torbi koja se smatra simbolom statusa i luksuza, a njena cijena može dosegnuti i stotine tisuća eura, ovisno o modelu i materijalu.

Ovaj modni trend na TikToku najavila je milijarderka Kylie Jenner, koja je isto tako popularizirala nošenje Birkin torbe na neuobičajeni način, dok u ruci drži piće.

Đina je svojim pratiteljima na popularnim mrežama pokazala ne samo skupocjenu torbicu, nego i ljetnu haljinu koja je savršeno istaknula njezine obline, dok je u pozadini blistao pogled na more i cvjetna dekoracija.

S više od 244 tisuća pratitelja na TikToku, Đina Džinović redovito dijeli trenutke iz svog glamuroznog života, od noćnih izlazaka do ekskluzivnih modnih dodataka i nakita koje rijetko tko u njezinim godinama može priuštiti. 

