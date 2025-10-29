Obavijesti

'TATA OTVORENO'

Kći HRT-ovog voditelja objavila simpatičan video s njime: 'Da čujem, odakle znate mog tatu?'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: tiktok/screenshot/canva

U videu, Dorotea i njezin otac Mislav Togonal, poznati HRT-ov novinar, plešu i pjevaju pjesmu What's Up od 4 Non Blondes. "Da čujem, otkud vam je poznat moj tata?", pitala je Dorotea pratitelje

Društvenim mrežama proteklih se dana proširio video koji je na TikToku objavila Dorotea Togonal, kći poznatog HRT-ovog voditelja i urednika emisije Otvoreno Mislava Togonala.

U videu, Dorotea i njezin otac Mislav plešu i pjevaju pjesmu What's Up od 4 Non Blondes, u dnevnom boravku, pokazujući opuštenu i veselu stranu poznatog novinara koju publika rijetko ima priliku vidjeti. Uz snimku, Dorotea je dodala simpatično pitanje:

- Da čujem, otkud vam je poznat moj tata? - pitala je Dorotea pratitelje.

@doratogonal7 Da cujem otkud vam je poznat moj tata #fyp #daddaughter #trend ♬ original sound - dj auxlord

Objava je brzo postala viralna, a u komentarima su se počele nizati poruke ljudi koji su odmah prepoznali Togonala. 

- Togonal legenda i gospodin - jedan je komentar.

- Odličan novinar voditelj, zna posao, zna biti i zabavan; prekrasna kćer - napisao je netko. 

- Tata Otvoreno - glasi drugi komentar.

Na društvenim mrežama video je pogledan više od 17 tisuća puta, a mnogi su pohvalili Doroteu zbog toplog odnosa s ocem i njezine spontanosti, dok su drugi istaknuli kako je lijepo vidjeti „tatu s ekrana“ u sasvim drukčijem svjetlu — kao opuštenog, zabavnog i bliskog roditelja.

Inače, Mislav Togonal (52) profilirao se kao jedan od prepoznatljivih lica hrvatskog javnog medijskog servisa. Nakon završetka studija hrvatskog jezika i književnosti, započinje svoju novinarsku karijeru 1990-ih na radiju, da bi se potom razvio u televizijskog urednika i voditelja. Togonal je dugogodišnji urednik i voditelj na Hrvatskoj radioteleviziji, a najpoznatiji je kao voditelj i urednik dnevnog političko-društvenog talk-showa Otvoreno 

Van profesionalne sfere, Togonal je poznat kao obiteljski čovjek. Iz braka s bivšom suprugom Marijanom ima tri kćeri — 22-godišnju Tenu te 20-godišnje blizanke Mariju i Doroteu. Par se razveo prije pet godina, a Togonal danas živi s djecom u Zagrebu. Njegova sadašnja partnerica je Ivana Sopta. U intervjuima je otkrio da mu je roditeljstvo „ultimativna ambicija“ te da, iako ga ponekad posao izuzetno angažira, nalazi vrijeme za obitelj i za sebe. 

