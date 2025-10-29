Kći HRT-ovog voditelja objavila simpatičan video s njime: 'Da čujem, odakle znate mog tatu?'

Društvenim mrežama proteklih se dana proširio video koji je na TikToku objavila Dorotea Togonal, kći poznatog HRT-ovog voditelja i urednika emisije Otvoreno Mislava Togonala.

U videu, Dorotea i njezin otac Mislav plešu i pjevaju pjesmu What's Up od 4 Non Blondes, u dnevnom boravku, pokazujući opuštenu i veselu stranu poznatog novinara koju publika rijetko ima priliku vidjeti. Uz snimku, Dorotea je dodala simpatično pitanje:

- Da čujem, otkud vam je poznat moj tata? - pitala je Dorotea pratitelje.

Objava je brzo postala viralna, a u komentarima su se počele nizati poruke ljudi koji su odmah prepoznali Togonala.

- Togonal legenda i gospodin - jedan je komentar.

- Odličan novinar voditelj, zna posao, zna biti i zabavan; prekrasna kćer - napisao je netko.

- Tata Otvoreno - glasi drugi komentar.

Na društvenim mrežama video je pogledan više od 17 tisuća puta, a mnogi su pohvalili Doroteu zbog toplog odnosa s ocem i njezine spontanosti, dok su drugi istaknuli kako je lijepo vidjeti „tatu s ekrana“ u sasvim drukčijem svjetlu — kao opuštenog, zabavnog i bliskog roditelja.

Inače, Mislav Togonal (52) profilirao se kao jedan od prepoznatljivih lica hrvatskog javnog medijskog servisa. Nakon završetka studija hrvatskog jezika i književnosti, započinje svoju novinarsku karijeru 1990-ih na radiju, da bi se potom razvio u televizijskog urednika i voditelja. Togonal je dugogodišnji urednik i voditelj na Hrvatskoj radioteleviziji, a najpoznatiji je kao voditelj i urednik dnevnog političko-društvenog talk-showa Otvoreno

Van profesionalne sfere, Togonal je poznat kao obiteljski čovjek. Iz braka s bivšom suprugom Marijanom ima tri kćeri — 22-godišnju Tenu te 20-godišnje blizanke Mariju i Doroteu. Par se razveo prije pet godina, a Togonal danas živi s djecom u Zagrebu. Njegova sadašnja partnerica je Ivana Sopta. U intervjuima je otkrio da mu je roditeljstvo „ultimativna ambicija“ te da, iako ga ponekad posao izuzetno angažira, nalazi vrijeme za obitelj i za sebe.