Kći kralja čistila krivu zvijezdu: Pomiješala je oca s voditeljem

Bila sam kod prijatelja koji živi u blizini i rekao mi je da je vidio oštećenje, ispričala je Paris Jackson (20). Glumica i manekenka otkrila je na društvenoj mreži kako je netko išarao zvijezdu s imenom njezinog pokojnog oca, pjevača Michaela Jacksona na Stazi slavnih u Hollywoodu.

- Neki ljudi nemaju je*enog poštovanja - istaknula je Paris koja je cijelu srijedu provela čisteći crvenih grafit kako bi ga vratila u originalno stanje. Dodala je kako je srećom u blizini bila ljekarna u kojoj je kupila bocu acetona i vatu.

No nije se zapravo radilo o zvijezdi njezinog oca nego od radijskog komentatora koji ima isto ime. Na zvijezdi pjevača Jacksona je ploča dok je na ovoj mikrofon. Paris je to shvatila tek kasnije, no objasnila je da nije važno.

- Naravno da razumijem da postoji razlika između mikrofona i ploče, ali ime je ime - istaknula je. Paris je svojedobno rekla da uvijek osjeća prisutnost svog oca, iako je preminuo.

- On je moj izvor snage, jedina stvar koja me pokreće dalje. On je moja ljubav, moje svjetlo, moj arkanđeo - ispričala je glumica. Paris se nedavno skinula u toples za reklamu za 'Life Ball' u Beču, najveći dobrotvorni događaj u Europi kojim se daje potpora oboljelima od HIV-a ili AIDS-a.

Paris je na fotografijama u kratkim traper hlačama, a po njoj su ispisane crnim slovima riječi otpornost, ratnik i ljubav. Glumica je prije nekoliko dana uručila nagradu Life+ malavijskom redatelju Joyceu Jereu za humanitarni rad posvećen AIDS-u.

- Bila je velika čast slaviti nevjerojatnog Joycea koji je napravio nemjerljivu razliku u Malaviju. Pomogao je da ljudi koji se suočavaju s ekstremnim siromaštvom se testiraju na HIV te oko milijun i pol pacijenata dobije besplatno liječenje. Riječ je o regiji u kojoj ljudi moraju hodati jedan cijeli dan da dođu do klinike i stoga su im mobilna vozila sa zdravstvenom skrbi jako pomogla - istaknula je Paris.

Paris se bavi glumom, a živi od osam milijuna dolara (oko 50 milijuna kuna) godišnje koje dobiva iz nasljedstva koje joj je ostavio njezin otac Michael, tvrdi američki Page Six. Navodno će za 33. i 40. rođendan dobiti dodatne novčane bonuse.