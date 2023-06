Kći pokojnog nogometaša Siniše Mihajlovića se udala i prisjetila oca: 'Znam da je bio uz mene...'

Udala se Virginia Mihajlović (25), kći pokojnog srpskog nogometaša i trenera Siniše Mihajlovića koji je prije šest mjeseci izgubio bitku s leukemijom. Virginija je stala pred oltar sa svojim zaručnikom, talijanskim nogometašem Alesandrom Vogaliaccijem.

Bajkovito vjenčanje se održalo u subotu u talijanskom gradu Bariju, a upravo je u tom gradu Virginijin otac 1991. s Crvenom zvezdom godine osvojio naslov klupskog prvaka Europe i tako se upisao u povijest nogometa.

S mladencima su slavili članovi obitelji i brojni prijatelji koji su bili smješteni u luksuzni hotel Masseria Caselli.

Za svoj poseban dan Virginija je odabrala vjenčanicu od čipke koju je sama kreirala, a s nekoliko fotki se pohvalila na Instagramu.

U emotivnoj objavi prisjetila se svog oca.

- Bio je to najbolji dan u mom životu, dan koji je nadmašio sva moja očekivanja. To je emocija koju ne mogu opisati riječima. Uz nas su bili ljudi koje volimo, osjećala sam da je tata uz mene. On me ispratio do oltara s mojom braćom i mojim ujakom. Nikada nije dozvolio da se osjećam sama. Napokon smo ostvarili naš san. I da nitko ne rastavi ono što je Bog spojio - napisala je Virginia.

Prisjetimo se, Siniša je sa suprugom Ariannom dobio još i sinove Miroslava, Dušana i Nicholasa, a otprije je imao sina Marca.