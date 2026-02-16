Obavijesti

Show

Komentari 0
ROMANTIČNO VJENČANJE

Kći slavnih glumaca i zvijezda 'Stranger Thingsa' Maya Hawke udala se na Valentinovo

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Kći slavnih glumaca i zvijezda 'Stranger Thingsa' Maya Hawke udala se na Valentinovo
8
Foto: Screenshot/Netflix

Zvijezda serije 'Stranger Things' Maya Hawke i američki kantautor Christian Lee Hutson izrekli su sudbonosno 'da' na intimnoj ceremoniji u New Yorku, okruženi obitelji i bliskim prijateljima iz svijeta filma i glazbe

Admiral

Američka glumica i glazbenica Maya Hawke (27) te pjevač i kantautor Christian Lee Hutson (35) vjenčali su se na iznenadnoj ceremoniji održanoj na Valentinovo, u subotu 14. veljače, u New York City, javljaju strani mediji.

Na svečanom i intimnom događaju bili su i Mayini slavni roditelji, otac Ethan Hawke i majka Uma Thurman, kao i brojni kolege iz serije Stranger Things. Među uzvanicima su bili Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton i Joe Keery.

Mladenka je nosila bijelu vjenčanicu upotpunjenu predimenzioniranim, pahuljastim zimskim kaputom, dok je Hutson ostao vjeran klasici u elegantnom smokingu. Majka mladenke Uma Thurman pojavila se u svijetloplavoj haljini s usklađenim cipelama, dok je Ethan Hawke nosio potpuno crnu kombinaciju, piše People.

Ethan Hawke i Uma Thurman bili su u braku od 1998. do 2005. godine te, uz Mayu, imaju i sina Levona Roana Thurman-Hawkea, koji je također bio prisutan na vjenčanju. Hawke je otac još dviju kćeri iz drugog braka, dok Thurman ima i kćer Lunu iz prethodne veze.

Predstavnici mladenaca nisu komentirali vjenčanje, no Hutson je još prošle godine potvrdio zaruke u razgovoru u kojem se spominjala pjesma „Carousel Horses“ s njegova albuma Paradise Pop. 10, nastala u suradnji s Phoebe Bridgers i Mayom Hawke. Nekoliko mjeseci kasnije glumica je u javnosti viđena s dijamantnim prstenom na ruci.

Maya Hawke attends PRADA Spring/Summer 2025 Runway during Milan Fashion Week on September 2024 - Milan, Italy 19/09/2024
Foto: Ik Aldama

Par se prvi put zajedno pojavio na crvenom tepihu u travnju, a Hawke je posljednjih mjeseci redovito dijelila zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Hutson je sudjelovao i na njezinu albumu Chaos Angel, dok je ona ranije isticala kako su se upoznali upravo kroz zajednički rad na glazbi.

U jednom intervjuu Maya je njihovu vezu opisala kao prijateljstvo koje je prirodno preraslo u ljubav. „Ne mogu dovoljno preporučiti izlaziti s prijateljem. Oni vas stvarno poznaju – ne kao ideju, nego kao osobu s osjećajima“, rekla je tada.

SLIČNOST JE NEUPITNA FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grupa Lelek pobijedila na Dori
ZAVRŠILO JE NATJECANJE

Grupa Lelek pobijedila na Dori

Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Iva Todorić se primila mikrofona i 'zapalila' feštu: Nema tko nije bio na slavlju Gazdine mezimice
Pedeseta bez kočnica

Iva Todorić se primila mikrofona i 'zapalila' feštu: Nema tko nije bio na slavlju Gazdine mezimice

Veselo, glasno i bez kočenja, tako je Gazdina kći Iva Todorić proslavila 50. rođendan. Iako je okruglih 50 napunila još u siječnju, fešta je tad propala zbog gripe. Sve se nadoknadilo ove subote u Zagrebu, i to baš na Valentinovo. A s obzirom na njezin 'Srculence' alter ego, teško da je mogla izabrati bolji dan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026