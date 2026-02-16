Kći slavnih glumaca i zvijezda 'Stranger Thingsa' Maya Hawke udala se na Valentinovo

Američka glumica i glazbenica Maya Hawke (27) te pjevač i kantautor Christian Lee Hutson (35) vjenčali su se na iznenadnoj ceremoniji održanoj na Valentinovo, u subotu 14. veljače, u New York City, javljaju strani mediji.

Na svečanom i intimnom događaju bili su i Mayini slavni roditelji, otac Ethan Hawke i majka Uma Thurman, kao i brojni kolege iz serije Stranger Things. Među uzvanicima su bili Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton i Joe Keery.

Mladenka je nosila bijelu vjenčanicu upotpunjenu predimenzioniranim, pahuljastim zimskim kaputom, dok je Hutson ostao vjeran klasici u elegantnom smokingu. Majka mladenke Uma Thurman pojavila se u svijetloplavoj haljini s usklađenim cipelama, dok je Ethan Hawke nosio potpuno crnu kombinaciju, piše People.

Ethan Hawke i Uma Thurman bili su u braku od 1998. do 2005. godine te, uz Mayu, imaju i sina Levona Roana Thurman-Hawkea, koji je također bio prisutan na vjenčanju. Hawke je otac još dviju kćeri iz drugog braka, dok Thurman ima i kćer Lunu iz prethodne veze.

Predstavnici mladenaca nisu komentirali vjenčanje, no Hutson je još prošle godine potvrdio zaruke u razgovoru u kojem se spominjala pjesma „Carousel Horses“ s njegova albuma Paradise Pop. 10, nastala u suradnji s Phoebe Bridgers i Mayom Hawke. Nekoliko mjeseci kasnije glumica je u javnosti viđena s dijamantnim prstenom na ruci.

Foto: Ik Aldama

Par se prvi put zajedno pojavio na crvenom tepihu u travnju, a Hawke je posljednjih mjeseci redovito dijelila zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Hutson je sudjelovao i na njezinu albumu Chaos Angel, dok je ona ranije isticala kako su se upoznali upravo kroz zajednički rad na glazbi.

U jednom intervjuu Maya je njihovu vezu opisala kao prijateljstvo koje je prirodno preraslo u ljubav. „Ne mogu dovoljno preporučiti izlaziti s prijateljem. Oni vas stvarno poznaju – ne kao ideju, nego kao osobu s osjećajima“, rekla je tada.