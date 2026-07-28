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Kći Toma Cruisea sada službeno više ne nosi njegovo prezime

Piše Maša Mai Čigir,
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Kći Toma Cruisea sada službeno više ne nosi njegovo prezime
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Foto: TheImageDirect.com
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Poslije godina udaljenosti od oca, kći Toma Cruisea odlučila je odbaciti njegovo prezime

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Kći bivših glumačkih supružnika Toma Cruisea i Katie HolmesSuri Cruise, službeno je prekinula sve veze sa slavnim ocem te je promijenila prezime. Kako piše Page Six, Suri je za novo prezime odabrala srednje ime svoje majke, a ono je Noelle, tu odluku potvrđuju i podaci iz službenog biračkog registra.

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Foto: TheImageDirect.com

Suri se još u listopadu 2024. registrirala za glasanje u saveznoj državi Pennsylvaniji, u kojoj trenutačno živi za vrijeme studiranja na sveučilištu Carnegie Mellon. Registraciju za glasanje obavila je obavila u okrugu Allegheny pod imenom Suri Noelle, što govori da je riječ o njezinu službenom imenu.

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Sudovi u Pennsylvaniji potvrdili su za Page Six da se građani moraju registrirati za glasanje pod svojim pravnim imenom, što govori da Suri nije podnijela zahtjev za promjenu imena u tom okrugu, već da je postupak vjerojatno obavila ranije u New Yorku, gdje je živjela s majkom. U toj saveznoj državi takvi zahtjevi najčešće ostaju zapečaćeni ili se na zahtjev skrivaju od javnosti.

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Suri većinu života nema odnos s ocem Tomom Cruiseom, a veću pažnju javnosti privukla je u lipnju 2024., kada na maturalnoj svečanosti njujorške LaGuardia High School nije koristila njegovo prezime.

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Tom Cruise i Katie Holmes počeli su se viđati 2005. godine, a vjenčali su se u studenom 2006., nekoliko mjeseci nakon rođenja Suri. Holmes je u lipnju 2012. podnijela zahtjev za razvod, a brak je okončan nakon manje od šest godina. Suri je nakon razvoda ostala živjeti s majkom, dok se Cruise tijekom godina sve rjeđe pojavljivao s njom u javnosti.

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