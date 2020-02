Keanu poveo mamu na Oscare: Zamijenili je za njegovu curu...

Mnogi slavni tjednima se pripremaju za dodjelu Oscara. Razmišljaju što će obući, koga će sa sobom povesti... Glumac Keanu Reeves (55) s lakoćom je to riješio. Na 92. dodjelu filmskih nagrada Oscar u Los Angelesu kao pratnju poveo je majku Patriciju Taylor (76) i sve raznježio.

Keanu je odjenuo crni smoking, dok je njegova majka imala bijelo odijelo. Strani mediji pišu kako su mnogi zlobnici komentirali da su zamijenili njegovu majku za djevojku zbog frizure.

Odmah su i počeli nagađati kako je njegov ljubavni život u krizi. Naime, Keanu je prošle godine prvi put u karijeri pokazao djevojku, poslovnu suradnicu Alexandru Grant (46).

Tad su veselo pozirali fotoreporterima držeći se za ruke. Sad je, pak, na najvažniju dodjelu filmskih nagrada nije poveo, iako razlog tome još uvijek nije poznat.

Par je skupa surađivao na Reevesovim knjigama 'Oda sreći' iz 2011. i 'Sjena' koju je objavio 2015. godine. Umjetnica Alexandra mu je pomogla s vizualima knjige, a on je pisao poeziju.

Keanova majka Patricia je, inače, kostimografkinja, profesorica i spisateljica. Njezine najpoznatije knjige su 'Expanded Orgasm' i 'Soar to Ecstasy at Your Lover's Every Touch'.

