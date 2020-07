Kedžo imao prvi koncert u doba korone, pjevao više od dva sata

Osjećaj je poseban i intenzivan. Presretan sam jer sam konačno pjevao s ljudima uživo, jer sam osjetio tu energiju i emociju. Jutro nakon osjećam se tako da bi taj osjećaj zadržao zauvijek, kaže Damir

<p>Poseban je osjećaj pjevati Divlji vjetre na Trsatskoj gradini, rekao je pjevač <strong>Damir Kedžo</strong> (33), kojemu je ovo bio prvi koncert u doba korona virusa. Sve je bilo organizirano po uputama i preporukama Stožera. Bio je to ujedno i prvi koncert na kojem su znali ime baš svakog tko je ušao u prostor Trsatske gradine u Rijeci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kedžin intervju nakon pobjede na Dori 2020. </strong></p><p>Redoslijed je bio sljedeći: blagajna, registracija, dezinfekcija, a tek onda barski stol i uživanje u glazbi. Na dan koncerta u prodaju je stigao i album 'Poljubi me sad', a ovaj nastup Kedžo će pamtiti i po tome što je prvi put otkako je pobijedio u veljači na Dori, uživo zapjevao 'Divlji vjetre' s publikom. Pjevač je skakutao na bini više od dva sata i donio pregršt pjesama koje su rasplesale publiku.</p><p>Pjevali su u isti glas, a ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, okupljeni su bili i više no zadovoljni. Osim Kedžina vokala, dodatnu vrijednost koncertu dao je i pogled na more i grad te divna ljetna noć. </p><p>- Osjećaj je poseban i intenzivan. Presretan sam jer sam konačno pjevao s ljudima uživo, jer sam osjetio tu energiju i emociju. Jutro nakon osjećam se tako da bi taj osjećaj zadržao zauvijek. Prošlo je sedam mjeseci od zadnjeg koncerta uživo, a život nam se potpuno promijenio i na trenutke sam pomišljao da nikad više neću zapjevati na koncertu. Pjevanje uživo s publikom je moja misija i život. Dao sam svaki atom snage i ljubavi za vrijeme subotnjeg koncerta - rekao nam je Kedžo i nastavio: </p><p>- Prekrasna publika na Gradini pokazala mi je da je jedva čekala ovaj rasprodani koncert. Hvala što ste sa mnom prevali u jedan glas svaku pjesmu i stvorili osjećaj da ne želim da koncert ikad prestane. Hvala vam od srca i jedva čekam novi susret uživo.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DAMIROM KEDŽOM:</strong></p><p>S pjevačem je na pozornici bio i njegov dugogodišnji bend, tri prateća back vokala, ali i plesačice koje su podigle koncert na još višu razinu. Njegov je koncert bio u sklopu projekta 'Ljeto na Gradini', koji će ove godine 'ugostiti' 11 različitih programa.</p>