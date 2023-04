Kedžo o poremećaju osobnosti: Jako sam se bojao priznati, a liječio sam to na razne načine...

Iza pjevača Damira Kedže (35) teška je bitka s graničnim poremećajem osobnosti. Otkrio je kako se nije mogao nositi s anksioznošću i opsesivnim mislima, pa je pomoć potražio na psihijatrijskom odjelu riječke bolnice.

- Htio sam ljudima reći, ljudi ful se bojim, ful sam nervozan, međutim to sam liječio na različite načine - poručio je pjevač.

- Ili bih popio čašu, dvije vina pa išao pjevati, a mislim da to nije način, jer kad kreneš s čašom, dvije kroz deset godina postane boca, dvije, tri, četiri, a ja nisam tip koji želi živjeti destruktivan život - objasnio je dalje.

Podsjetimo, Kedžo je nedavno objavio novu pjesmu 'Zbog tvojih pogleda', čiju je glazbu i tekst potpisao Matija Cvek (30), a sve aranžmanom i produkcijski zaokružio talentirani glazbeni producent Hrvoje Domazet.

- Pjesma je u mojim rukama već nekih godinu dana i do mene je došla sasvim spontano, u opuštenoj kućnoj atmosferi. Matija mi je pustio pjesmu koja me je istog trena osvojila. Bila je to prava ljubav na prvo slušanje! Uslijedila je njegova logična rečenica 'Onda ju uzmi i pjevaj!' i ostalo je povijest. Tako sam se sa kućnog tuluma vratio sa novom pjesmom na srcu i u rukama - rekao je pjevač.

