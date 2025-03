Keith Richards odlikovan novom nagradom za izvrsnost: 'Ostao sam bez riječi ovom medaljom'

Legendarni gitarist Rolling Stonesa, Keith Richards, odlikovan je novouspostavljenom nagradom Guvernera Connecticuta za izvrsnost, koja se dodjeljuje osobama iz te savezne države zbog njihove kreativnosti, strasti i nesebičnog doprinosa zajednici, navodi Associated Press.

Foto: Bryan Woolston

Richards (81), iako Britanac, već gotovo 40 godina živi u Connecticutu. Postao je prvi dobitnik ove prestižne nagrade, a priznanje mu je uručeno u knjižnici Westport Library. Uz pljesak prisutnih, od guvernera Neda Lamonta primio je posebno dizajniranu medalju, dok mu je vrpcu oko vrata stavila prva dama države, Annie Lamont.

- Hvala vam puno. I hvala ti, Connecticut - rekao je Richards s osmijehom, nakratko zastavši.

- Kad vam nešto ovakvo stave oko vrata, ostanete bez riječi. Sve što mogu reći je da sam ovdje već 40 godina i da mi je bilo predivno - dodao je.

Richards je istaknuo da se iz užurbanog New Yorka preselio u mirniji Weston, udaljen oko 80 kilometara, kako bi njegova djeca mogla odrastati u zdravijem okruženju.

Foto: Bryan Woolston

- Obitelj je ovdje imala sjajan život. Djeca su odrasla sretna i zahvalna smo na svemu - rekao je Richards, koji sa suprugom, manekenkom i glumicom Patti Hansen, ima dvoje odrasle djece. Iz prethodnog braka s Anitom Pallenberg ima još dvoje djece. Treće dijete, sin Tara, tragično je preminuo 1976. od sindroma iznenadne dojenačke smrti.

Guverner Lamont pohvalio je Richardsov doprinos lokalnoj zajednici, posebno organizacijama koje pomažu osobama s invaliditetom, poput SPHERE-a i The Prospector Theatera, koji zapošljava osobe s posebnim potrebama kroz kino i online prodaju kokica.

Foto: Bryan Woolston

- Keith Richards je nevjerojatan član naše zajednice i ponosni smo što je dio nje - rekao je Lamont. Dodao je i da je kroz glazbu Rolling Stonesa dobio neke od najboljih političkih savjeta. Sa smiješkom je pustio isječke hitova 'Start Me Up', koji ga je inspirirao na poticanje malih poduzetnika, te 'You Can’t Always Get What You Want', koji koristi kao odgovor na zahtjeve zakonodavaca za povećanjem proračuna.

Medalja je djelo Dannyja Carvalha, pripadnika državne policije Connecticuta. Vrpcu medalje dizajnirao je modni kreator Justin Haynes iz Enfielda.

Uz priznanje, Richards je dobio još jedan simboličan dar – člansku iskaznicu knjižnice Westport Library. Voditelj knjižnice William Harmer našalio se da je to prestižnije čak i od zvijezde na Stazi slavnih u Hollywoodu.

Richards, koji je poznat kao strastveni ljubitelj knjiga, iskoristio je priliku da naglasi važnost čitanja.

Foto: Bryan Woolston

- Bez knjiga i znanja ne bismo imali njihovo posebno značenje. Knjige su javno vlasništvo, pravi društveni izjednačivač. Ovo nisu filmovi gdje vam netko crta slike – knjiga vam omogućuje da sami stvarate film u svojoj glavi. I važno je da knjige ostanu neizgorene - rekao je legendarni gitarist.

Keith Richards, jedan od najvećih rock gitarista svih vremena, osnovao je Rolling Stonese 1962. godine. Bend je iz blues korijena prerastao u jednu od najvećih glazbenih senzacija svih vremena s bezvremenskim hitovima poput '(I Can’t Get No) Satisfaction', 'Gimme Shelter' i 'Sympathy for the Devil'. Uz rad s Rolling Stonesima, Richards je objavio i solo albume te surađivao s mnogim renomiranim glazbenicima.