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Kelly Osbourne oštro odgovorila na tvrdnje da njezin otac Ozzy nije pisao vlastite hitove...

Piše 24sata,
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Kelly Osbourne oštro odgovorila na tvrdnje da njezin otac Ozzy nije pisao vlastite hitove...
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The Pride of Britain Awards 2015 - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
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Dee Snider, pjevač grupe Twisted Sister, tvrdio je da su drugi pisali Ozzyjeve pjesme, a Kelly mu je zbog toga žestoko odgovorila

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Kelly Osbourne stala je u obranu svog pokojnog oca Ozzyja Osbournea nakon što je Dee Snider, pjevač grupe Twisted Sister, komentirao tko je pisao tekstove njegovih pjesama. 

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Sve je krenulo na društvenoj mreži X. Snider se uključio u raspravu o autorstvu Ozzyjevih pjesama nakon što je jedan korisnik spomenuo tvrdnje Boba Daisleyja. Snider je napisao da je Geezer Butler pisao tekstove za Black Sabbath, dok je Bob Daisley radio na prvim Ozzyjevim solo albumima. Spomenuo je i Lemmyja Kilmistera, koji je surađivao s Ozzyjem na albumu 'No More Tears'.

Njegove riječi naljutile su Kelly.

- Ostavština moga oca kao glazbenika, tekstopisca, pjevača i vođe benda govori sama za sebe - poručila je.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dodala je da Ozzyju ne treba Sniderovo odobrenje kako bi imao svoje mjesto u povijesti glazbe. Posebno joj je zasmetalo što je Snider takve komentare iznio nakon Ozzyjeve smrti. Kelly je zatim usporedila njihove karijere i podsjetila da je njezin otac gotovo šest desetljeća bio jedno od najvećih imena heavy metala.

- Pokušaj da mog oca učini manjim neće Deeja Snidera učiniti većim - napisala je.

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Nakon Kellyjine reakcije oglasio se i Snider. Poručio je da prema Ozzyju gaji samo ljubav te da mu je Black Sabbath promijenio život.

- Kao tekstopisac mogu biti malo osjetljiv kada se govori o zaslugama i tantijemama - objasnio je.

Ova rasprava ponovno je otvorila staru temu o autorstvu Ozzyjevih pjesama. Bob Daisley godinama tvrdi da je imao veliku ulogu u nastanku njegovih prvih solo albuma, a s obitelji Osbourne vodio je i sporove oko tantijema. Jednu od tužbi podnio je 2016. godine i tražio više od dva milijuna dolara neisplaćenih tantijema. Sud ju je godinu dana kasnije odbacio i odlučio da spor trebaju riješiti arbitražom.

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Sharon Osbourne godinama je oštro govorila o Daisleyju. Na reizdanjima albuma 'Blizzard of Ozz' i 'Diary of a Madman' iz 2002. njegove bas dionice i bubnjeve Leeja Kerslakea zamijenili su snimkama drugih glazbenika. Sharon je kasnije rekla da je time Daisleyju htjela 'održati lekciju'. Originalne dionice vratili su na kasnijim reizdanjima.

The Pride of Britain Awards 2015 - London
The Pride of Britain Awards 2015 - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

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