Prijatelji i obitelj odali počast Ozzyju godinu dana nakon smrti

Na prvu godišnjicu smrti Ozzyja Osbournea njegova obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji prisjetili su se legendarnog glazbenika i njegova bogatog nasljeđa. Frontmen Black Sabbatha preminuo je 22. srpnja 2025. u 77. godini, nakon dugogodišnjih zdravstvenih problema i borbe s Parkinsonovom bolešću.

Njegova supruga Sharon Osbourne u intervjuu za BBC otkrila je kako bi voljela da ljudi pamte Ozzyja.

- Bio je zabavan, karizmatičan i stvaran. Nikada nije pokušavao biti netko drugi - rekla je Sharon.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Prisjetila se i njegove poruke obožavateljima.

- Kao što bi Ozzy rekao: 'Kada me se želite sjetiti, samo pojačajte glazbu najglasnije što možete i mlatite glavom' - ispričala je.

Sharon ga je opisala kao iskrenog čovjeka koji je uvijek govorio ono što misli. Dodala je da ih je njegov smisao za humor spašavao čak i tijekom najtežih trenutaka.

- Mogli smo se najgore posvađati, ali bismo na kraju uvijek prasnuli u smijeh. Rekao bi nešto toliko smiješno da se više nismo mogli ljutiti - prisjetila se.

Ozzy Osbourne illness | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

U Ozzyjevu rodnom Birminghamu obožavatelji su u njegovu čast organizirali 'Ozzyjev dan'. Diljem grada održane su glazbene posvete, a obilježavanju godišnjice pridružila se i Sharon. Emotivnom porukom oglasila se i njihova najmlađa kći Kelly Osbourne. Na Instagramu je napisala da se njezin svijet zauvijek promijenio nakon očeve smrti.

- Danas sjedim pokraj tebe na način na koji nikada nisam mislila da će biti moguć. Znam da si još uvijek sa mnom. Osjećam te u tišini, u vjetru, u svakoj pjesmi koja me zaustavi, u mirisu tvoje kolonjske vode i u svakom trenutku kada ljubav nadjača tugu. Svuda si oko mene - napisala je Kelly.

The Pride of Britain Awards 2015 - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Dodala je da joj najteže pada to što ga više ne može zagrliti, držati za ruku ni osjetiti sigurnost koju joj je samo on mogao pružiti.

- Uvijek sam mislila da je život težak, ali život bez tebe najteža je stvar koju sam ikada morala izdržati - poručila je.

Ozzy je samo 17 dana prije smrti održao svoj posljednji nastup. Koncert 'Back to the Beginning' održan je 5. srpnja 2025. na stadionu Villa Park u Birminghamu, a na njemu se ponovno okupila originalna postava Black Sabbatha.

Zbog uznapredovale bolesti Ozzy je pjevao sjedeći na posebno izrađenom tronu. Iako su mu liječnici navodno savjetovali da ne nastupa, nije želio propustiti posljednji susret s publikom. Koncert je imao i humanitarni karakter. Prikupljala su se sredstva za organizaciju Cure Parkinson’s te dječje bolnice Acorns i Birmingham.

Foto: DONI MACIEL

Na godišnjicu smrti oglasili su se i njegovi dugogodišnji kolege iz Black Sabbatha.

- Još uvijek ne mogu vjerovati da nije s nama. Nikada neće postojati drugi Ozzy. Nedostaješ mi, dragi prijatelju - napisao je gitarist Tony Iommi.

Basist Geezer Butler također mu je posvetio emotivnu poruku i zahvalio na njihovu posljednjem zajedničkom nastupu.