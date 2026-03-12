Sin Ozzyja Osbournea dobio je kćer: Djevojčicu nazvao po ocu

Jack Osbourne, sin pokojne glazbene legende, Ozzyja Osbourna, objavio je na društvenim mrežama sretnu vijest - dobio je kćer. Djevojčica je na svijet stigla početkom ožujka, a Jack je na snimci otkrio i da je malena dobila ime po preminulom djedu.

- Predstavljam vam Ozzy Matildu Osbourne - napisao je Jack uz objavu, a u komentarima su se redale brojne čestitke.

Jacku je ovo peto dijete, i drugo koje je dobio u braku sa suprugom Aree. Prije nekoliko mjeseci je obitelj pokopala glazbenu legendu, Johna Michaela 'Ozzyja' Osbourna koji je preminuo 22. srpnja prošle godine u dobi od 76 godina. Tek dva tjedna ranije održao je svoj posljednji veliki koncert u Birminghamu.

Na tom je nastupu Osbourne već izgledao teško narušenog zdravlja te je u koncertu mogao sudjelovati samo sjedeći. Njegova glazbena ostavština i utjecaj nastavljaju živjeti, a sada će i njegovo ime nositi njegova najmlađa unuka.