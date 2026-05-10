Kelly Reilly kakvu do sada niste vidjeli! U novoj seriji postala je emotivna učiteljica Jackie

Kelly Reilly, britanska glumica koja se proslavila ulogom Beth Dutton u hit-seriji 'Yellowstone', sada osvaja srca gledatelja kao Jackie Ellis u novoj napetoj seriji 'Under Salt Marsh'. Riječ je o kriminalističkoj drami smještenoj u izmišljeni gradić Morfa Halen u sjevernom Walesu. Ova britanska serija sastoji se od šest epizoda koje otkrivaju mračnu kriminalističku priču o tajnama, traumama i nadolazećoj oluji, a dostupna je na streaming platformi SkyShowtime.

- Morfa Halen je povezana, radnička zajednica u kojoj svatko zna svakoga. Vrlo lijepo mjesto našlo se pod prijetnjom, a u njihovoj zajednici događaju se i neke tragedije - rekla je 48-godišnja glumica za SkyShowtime.

Jackie je bila detektivka do otprilike dvije i pol godine prije početka radnje. Nakon traumatičnog slučaja nestanka njezine nećakinje Nesse, napustila je policiju i postala učiteljica. Sada je Jackie ponovno izgradila svoj život kao učiteljica u osnovnoj školi, ali je i dalje duboko pogođena.

- Loše spava, povučena je i skriva tajnu vezu. Zatim pronalazi tijelo djeteta koje podučava, nekoga do koga joj je zaista stalo. Kao da ponovno proživljava traumu. Iako više nije detektivka, njezini instinkti i poznavanje zajednice ponovno je uvlače u slučaj - ispričala je Kelly.

'Under Salt Marsh' nije tek obična krimi drama nego je na neki način i studija lika.

- Nadam se da vodi gledatelje na emocionalno putovanje i potiče ih da razmisle kako bi se oni nosili s nečim sličnim u vlastitoj zajednici - rekla je glumica, koju je uloga privukla odmah na prvo čitanje scenarija.

- Djelovalo je jedinstveno; proganjajuće, intenzivno i gotovo mitološki. Snimanje u sjevernom Walesu, gdje je priroda stalno prisutna, dodatno je pridonijelo atmosferi. Oluja, krajolik - surovo je, ali i lijepo. Privuklo me pitanje: kako netko preživi takav gubitak? Kako nastavlja dalje? - istaknula je.

Istragu vodi detektiv Eric Bull (Rafe Spall), Jackien bivši partner. Iako više nije u policiji, Jackie ne može ostati po strani i dopustiti još jedan zaboravljeni slučaj u ovoj maloj zajednici. Susret s njim ponovno otvara stare rane, ali ona inzistira da pomogne - poznaje zajednicu i njezine tajne. Uključivanjem riskira novi psihološki slom, ali ne može se povući. Važnu ulogu u seriji ima voda, odnosno nadolazeća oluja i porast razine mora.

- Voda je simbolična: rastuće plime, dokazi koje odnosi voda, osjećaj bespomoćnosti. Ekološka poruka je prisutna, ali nije nametljiva. Na publici je da je interpretira, ali je neosporno dio hitnosti priče - dodala je glumica.

Prije nego što je utjelovila Beth Dutton pa sad Jackie Ellis, Reilly je ostvarila niz zapaženih uloga. Sa samo 26 godina, 2004., bila je nominirana za kazališnu nagradu Laurence Olivier nakon što je glumila u drami 'After Miss Julie' na londonskom West Endu te je tako postala najmlađa glumica koja je dobila takvu čast.

Na malim ekranima je utjelovila Bingley u adaptaciji 'Ponosa i predrasuda' iz 2005., a međunarodnoj publici predstavila se kao Mary Morstan u filmovima 'Sherlock Holmes' i 'Sherlock Holmes: Igra sjena'. Jedan od vrhunaca njezine filmske karijere bila je uloga u filmu 'Let' Roberta Zemeckisa, u kojem je glumila uz Denzela Washingtona.

Njezina velika ljubav odmalena su konji, a kao djevojčica je radila u stajama samo da bi bila u njihovoj blizini. Od 2012. godine u braku je s bankarom Kyleom Baugherom, kojeg je upoznala u Teksasu. Par živi povučeno, provodeći vrijeme u svom domu u New Yorku te staroj ladanjskoj kući u Engleskoj.