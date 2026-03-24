Obavijesti

Show

Komentari 0
VRAĆAJU SE MILJENICI PUBLIKE

Volite Yellowstone? Stiže serija Ranč Dutton, evo kad i gdje je možete gledati u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Emerson Miller

U produkciji studija Paramount Television Studios i 101 Studios, prva sezona od devet epizoda prati ovaj par dok se bori za zajedničku budućnost u Teksasu

Admiral

SkyShowtime je danas najavio seriju Ranč Dutton, novi naslov iz Yellowstone svemira u kojem miljenici publike Cole Hauser i Kelly Reilly ponavljaju svoje uloge Ripa Wheelera i Beth Dutton, a koja će se premijerno prikazivati ekskluzivno na SkyShowtimeu od 22. svibnja.

Episode Title
U produkciji studija Paramount Television Studios i 101 Studios, prva sezona od devet epizoda prati ovaj par dok se bori za zajedničku budućnost u Teksasu. Daleko od duhova prošlosti Yellowstonea, susreću se s brutalnom stvarnošću i nemilosrdnim suparničkim rančem koji ne preže ni pred čim kako bi zaštitio svoje carstvo. U južnom Teksasu krv nije voda, oprost je rijedak, a cijenu opstanka možda ćete platiti dušom.

Uz Reilly i Hausera, u novoj originalnoj dramskoj seriji glume i Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind te Ed Harris i Annette Bening, nominirani za nagradu Oscar. 

Early Release Images
Autor, izvršni producent i showrunner serije je Chad Feehan, a serija se temelji na likovima koje su osmislili izvršni producenti Taylor Sheridan i John Linson. Izvršni producenti serije Ranč Dutton su i David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman i Keith Cox.

Uz ulogu izvršne producentice, Voros je režirala i uvodne epizode te finale sezone. Redatelji ove sezone su i Greg Yaitanes, Jessica Lowrey te Phil Abraham.

POGLEDAJTE TRAILER: 

Seriju distribuira Paramount Global Content Distribution.

SkyShowtime dom je globalnog fenomena Yellowstone; na platformi je ekskluzivno dostupno svih pet sezona serije, uz priče o podrijetlu 1883 i 1923 te spin-off seriju Marshals: Priča iz Yellowstonea. Ostale hit-serije Taylora Sheridana, nominiranog za nagradu Oscar, koje su također dostupne na SkyShowtimeu uključuju: Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, The Madison i Tulsa King.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026