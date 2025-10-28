Obavijesti

ČETVRTO ZAJEDNIČKO

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Kelsey Grammer je dobio osmo dijete! Sina je rodila njegova 25 godina mlađa supruga Kayte...
3
"BOSS" Premiere - Los Angeles | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

U gostovanju u poznatom podcastu, glumac koji se proslavio ulogom dr. Frasiera Cranea objavio je da su on i njegova sadašnja supruga dobili još jedno dijete

Glumac Kelsey Grammer u jučerašnjoj epizodi podcasta Pod Meets World s obožavateljima je podijelio sretnu vijest da je postao otac. Maleni Christopher njegovo je osmo dijete, a rodila ga je njegova četvrta supruga, producentica Kayte Walsh.

Ovom 70-godišnjem glumcu i njegovoj 25 godina mlađoj supruzi ovo je četvrto dijete. Prije četiri mjeseca jedan je izvor za Daily Mail potvrdio kako par očekuje dijete te da je trudnoća ponovno rasplamsala 'iskru' između njih. 'Kelsey je oduševljen što napokon ima vremena da u potpunosti uživa u očinstvu ponovno', objasnio je dodavši kako se poznati glumac želi više posvetiti obitelji.

Red dot/Splash
Foto: Red dot/Splash

Ovaj se poznati par upoznao još 2009. godine prilikom leta avionom na kojemu je ona radila kao stjuardesa. Vjenčali su se prije 14 godina, a osim najmlađeg Christophera, imaju još troje djece: kćer Faith te sinove Kelseyja Gabriela i Audena Jamesa. Osim njih, glumac ima još četvero djece iz prijašnjih veza i brakova.

Iz braka s glumicom Doreen Alderman ima 42-godišnju kćer Spencer, a s nekadašnjom make-up artisticom Barrie Buckner, s kojom je navodno imao ljubavnu vezu koja je trajala godinu dana, dobio je kćer Candace Greer. Sina Judea i kći Mason dobio je tijekom 13-godišnjeg braka s glumicom Camille Meyer.

Prije tri godine ovaj je glumac imao priliku surađivati s najstarijom kćeri na filmu 'The 12 Days of Christmas Eve'. Prošle godine, u intervjuu za Variety rekao je kako je lijepo kada djeca slijede očeve stope te da je ponosan na njih. Unatoč tome, objasnio je kako ih nikada nije želio siliti da rade nešto što ne žele.

Profimedia.hr
Foto: Profimedia.hr

'Nikada im se nisam želio nametnuti. Nikada ih nisam htio prisiliti da idu u industriju ili se miješati u njihov proces. Zato jer je imati moje prezime 'dvosjekli mač'', priznao je dodavši kako im je teško znati kada je pažnja koju dobivaju zbog toga tko im je otac dobra, a kada ne. Rekao je i kako je najsretniji kada su sva njegova djeca na okupu.

