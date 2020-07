Nesreća do nesreće za zvijezdu 'Frasiera': Ostao je bez cijele obitelji, a sada mu izboli kćer

Kelsey Grammer (65) svijet je osvojio ulogom psihijatra Frasiera Cranea u serijama 'Kafić Uzdravlje'' te 'Fraiser'. Iako je uvijek nasmijavao gledatelje, obilježile su ga mnoge tragedije

<p>Kći glumca <strong>Kelseya Grammera</strong> (65), glumicu <strong>Spencer</strong> (36), izboli su u petak u jednom restoranu u East Villageu, piše <a href="https://nypost.com/2020/07/25/kelsey-grammers-daughter-spencer-among-victims-in-east-village-slashing/" target="_blank">The New York Post</a>. Ona i njezin prijatelj <strong>Jan Phillip Mueller</strong> sukobili su se s pijanim muškarcem koji je okrenuo nož prema njima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sve je započelo oko 23:30 sati kada je vidno alkoholizirani muškarac došao u restoran i htio zauzeti mjesto, ali ga je osoblje odbilo jer je restoran bio pred zatvaranjem. Počeo se svađati sa zaposlenicima i nekoliko gostiju, uključujući Spencer i Jana Phillipa, koji su pokušali pomoći. </p><p>- Svi su iskočili sa svojih mjesta. Bilo je možda petnaestak ljudi. Svi su ih nastojali razdvojiti. Izgledalo je kao velika svađa - rekao je izvor za strane medije. </p><p>U cijelom tom kaosu, muškarac je izbo Spencer po desnoj nadlaktici, a Muellera po leđima. Oboje su odveli u bolnicu zbog ozljeda, javili su iz policije za strane medije. Kada je policija stigla u restoran, muškarac je pobjegao. Prema riječima svjedoka, bio je ćelav i imao je odjevenu bijelu majicu. </p><p>- Definitivno je bio previše pijan. Naudio je ljudima koji nemaju nikakve veze s njim. Vratio sam se iz drugog grada jer sam bio u karanteni, a onda me dočeka tako nešto - ispričao je jedan od svjedoka. </p><p>Spencer Grammer inače je najpoznatija kao glumica u animiranom filmu 'Rocky i Morty', u kojem je posudila glas. Ovo nije prvi puta da se ovakve stvari događaju u obitelji Grammer. Njih prati nesreća do nesreće.</p><p>Njezin otac Kelsey, zvijezda komedije 'Frasier' sa svojom je suprugom<strong> Kayte Walsh</strong> (39) u kolovozu 2010. objavio da čekaju dijete, i to samo mjesec dana nakon što je Grammerova treća supruga zatražila rastavu. No, Kayte je naposljetku pobacila, a njegova bivša supruga<strong> Camilla </strong>nije skrivala da je 13-godišnji brak iznenada odlučio okončati Kelsey i da se osjeća poniženo što ju je odmah zamijenio drugom. Prije 28 godina pobacila je i Grammerova druga supruga, striptizeta <strong>Leigh-Anne Csuhany</strong>, i to zato što se htjela ubiti kad joj je rekao da se želi rastati. Ona ga je netom prije rastave pokušala upucati.</p><p>Sredinom devedesetih Kelsey se liječio od ovisnosti o drogama, no prije toga bio je 30 dana u zatvoru jer je vozio pijan i nadrogiran.Grammerovi roditelji su se rastali, a oca, kojeg je rijetko viđao, ubili su pred obiteljskom kućom. <strong>Frank Grammer</strong> bio je vlasnik restorana 'Greer's Place'. U travnju 1968. godine, muškarac imena <strong>Arthur B. Niles</strong> zapalio je Frankov auto ispred kuće u kojoj je Frank živio sa svojom novom obitelji, suprugom <strong>Elizabeth</strong> i njihovo četvero djece, <strong>Betty, Johnom, Billyjem i Stephenom</strong>. Kada je Frank izašao iz kuće da vidi što se događa, Niles mu je prišao i dva puta ga upucao.</p><p>Sedam godina nakon toga, kada je Kelsey imao 20 godina, njegovu mlađu sestru, 18-godišnju<strong> Karen</strong>, silovala su četiri muškarca, a ubio ju je <strong>Freddie Lee Glenn</strong> koji je sudjelovao u nizu ubojstva u srpnju 1975. godine. Prije no što je umrla, Karen je pokušala pozvoniti na vrata obližnje kuće no nije uspjela, a tamo ju je policija i pronašla. Kelsey, koji je tada pohađao prestižnu školu Julliard u New Yorku, idućeg tjedna se vratio u Kolorado i identificirao tijelo svoje mlađe sestre te nesretnu vijest javio njihovoj majci. Odmah je odustao od fakulteta te je idućih nekoliko dana spavao u parku gdje je, priznao je kasnije, razmišljao o samoubojstvu.</p><p>Kao da sve to nije bilo dovoljno, prvog lipnja 1980., Kelseyjeva polubraća <strong>Stephen</strong> i<strong> Billy</strong> umrli su u bizarnom incidentu. Billyja je napao morski pas, a Stephen ga je pokušavao spasiti, pri čemu je poginuo. Billyjevo tijelo nikada nije pronađeno, a Stephena su mrtvog našli na obali. Osim toga, Kelseyev dobar prijatelj i producent serije 'Fraiser', <strong>David Angell</strong> umro je 11. rujna 2001. jer se nalazio u zrakoplovu koji se prvi zaletio u Svjetski trgovački centar. S Davidom u avionu bila je i njegova supruga <strong>Lynn</strong>. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>