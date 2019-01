Kemalova kći: 'Život kao da je stao. Tako mi fališ, najdraži...'

Na današnji dan prije četiri godine u zagrebačkoj bolnici preminuo je pjevač Kemal Monteno, a njegov dobar prijatelj bio je legendarni Oliver Dragojević s kojim je snimio i duet 'Nije htjela'.

- Vrlo često smo se družili, bili smo jako dobri prijatelji. Potresla me vijest o njegovoj smrti... Taman se spasio od dijalize, to je nesretna kob. On i ja uglavnom smo bili od veselja. Pjevali smo tužne pjesme, a bili smo jako sretni - rekao je 2015. Oliver Dragojević, koji je ljetos preminuo od raka pluća.

Foto: YouTube

Povodom četvrte godišnjice Kemalove smrti, njegova kći Lora posvetila mu je emotivnu objavu u znak sjećanja.

- Sve što je ružno da zaboravim, ali ne ide. Bez tebe život kao da stao je. Tako mi fališ moj najdraži, najbolji, najvoljeniji. Volim te puno dalje od neba - napisala je Lora uz poveznicu njegove pjesme 'Bez tebe'.

Foto: Facebook

Kemal je dugo godina vodio bitku s bolestima. Borio se sa šećernom bolešću, a 2012. završio je u bolnici zbog problema sa srcem. Liječnici su mu ugradili srčanu premosnicu te ustanovili lošu funkciju bubrega. Monteno je radikalno morao promijeniti način prehrane, a 2014. su mu transplantirali bubreg.

Foto: Duško Jaramaz/Pixell

Monteno je imao karijeru dužu od 40 godina. Obilježile su ga brojne ljubavne pjesme u kojima je opisivao životne situacije sebe i bliskih ljudi. Otpjevao je i ljubavnu priču svojih roditelja u pjesmi 'Šta ti je život'.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Pisao je pjesme i za mnoge kolege poput Arsena Dedića, Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Terezu Kesoviju i mnoge druge.