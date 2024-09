Kendall Jenner postala plavuša!

Kendall Jenner (28) ove jeseni odlučila se na promjenu imidža. Crvenim tepihom prošetala se kao plavuša, a novom bojom kose pohvalila se i na svojim društvenim mrežama. Njezin novi izgled osvojio je brojne komplimente.

Jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela prvo se pohvalila novom frizurom na društvenim mrežama.

- Prekrasna si - samo je jedan od komentara.

Kasnije je stigla u Milano na reviju Bottega Veneta za proljeće 2025., a osvanula je u dugoj smeđoj haljini s visokim ovratnikom koja je naglasila njezinu vitku figuru.

Foto: Ik Aldama

Manekenku je javnost upoznala u reality showu 'Keeping Up with the Kardashians'. Karijeru je započela još u mladosti te je vrlo brzo postala uspješna. Radila je za mnoge poznate modne kuće i dizajnere, uključujući Victoria's Secret, Chanel, Dior i mnoge druge.