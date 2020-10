Kendall vrištala na Kylie: 'Svi ti se klanjaju i sve ti dopuštaju...'

Kendall je vikala kako joj je muka više od toga da njezina mlađa sestra radi što god poželi. Cijelu svađu snimile su kamere i emitirat će se u novoj epizodi showa 'Keeping Up With The Kardashians'

<p>Sestre <strong>Kylie </strong>(23) i <strong>Kendall Jenner </strong>(24) žestoko su se posvađale tijekom obiteljskog odmora. Sve je započelo nakon što je Kylie 'ukrala' haljinu Kendall kako bi je nosila u glamuroznom noćnom izlasku, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kendall-jenner-screams-diva-sister-22809867" target="_blank">Mirror</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali i transformacije obitelji Kardashian-Jenner</strong></p><p>Kendall je vikala kako joj je muka više od toga da njezina mlađa sestra radi što god poželi. Cijelu svađu snimile su kamere i emitirat će se u novoj epizodi showa 'Keeping Up With The Kardashians'. </p><p>Kendall je priznala kako se osjećala inferiorno u odnosu na Kylie, budući da je željela obući baš tu haljinu koju joj je sestra uzela. Uz to, Kendall se nije nadala da će ići u izlazak, budući da kad dođu u Palm Springs većinom vrijeme provode u kući. </p><p>- Kad god dođemo ovdje, većinom boravimo u kući. Zapravo ne napuštamo kuću i samo odmaramo. Nisam nosila nikakvu posebnu odjeću jer nisam računala na to da ćemo izlaziti - rekla je Kendall. </p><p>Planovi su se u obitelji Kardashian-Jenner iznenada promijenili i Kylie je potom uzela Kendallinu haljinu. </p><p>- Svi se klanjaju Kylie i puštaju je da radi što god poželi. Ja doslovno izgledam kao da idem na je**ni ručak, a vi ste svi sređeni za izlazak - vikala je Kendall, a Kylie joj je onda rekla: 'Izgledaš slatko'.</p><p>- Nećeš mi upropastiti je**nu noć. Odlično se provodim - vikala je Kylie, nakon što je Kendall izjurila iz prostorije. </p>