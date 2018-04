Kendrick Lamar prvi reper koji je osvojio Pulitzerovu nagradu

Američki reper Kendrick Lamar (30) u ponedjeljak je nagrađen Pulitzerovom nagradom za za album 'DAMN' koji je objavljen prije godinu dana.

Žiri Pulitzerove nagrade pohvalio je autentičnost i ritmičku dinamiku albuma s virtuoznim pjesmama koje predstavljaju kompleksnost modernog afro-američkog života.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Lamar je tako postao prvi reper koji je osvojio ovu prestižnu nagradu za glazbu, a koju su prije dobivali skladatelji klasične glazbe i sveučilišni profesori. Osim Pulitzera, album 'DAMN' u veljači je osvojio Grammy za najbolji rep album

Mnogi poznati na društvenim su mrežama čestitali nagrađenom reperu, a među njima našla se i glumica Reese Witherspoon.

Congrats to @kendricklamar for winning a #pulitzerprize for your provocative , groundbreaking work. 🌟Keep speaking truth. https://t.co/AAbV8Af2Gr