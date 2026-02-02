Kendrick Lamar ušao u povijest

Kendrick Lamar (37) postavio je novi rekord na dodjeli nagrada Grammy 2026. godine, postavši najnagrađivaniji reper u povijesti s ukupno 27 osvojenih kipića. Time je prestigao dosadašnjeg rekordera Jay-Z-ja, koji je u karijeri osvojio 25 Grammyja.

Reper je osvojio nagradu za Najbolji rap album za svoj projekt GNX na samom početku ceremonije održane u nedjelju. Kasnije tijekom večeri, kući je odnio i jednu od najprestižnijih nagrada, onu za Snimku godine za pjesmu "Luther", na kojoj gostuje pjevačica SZA.

Lamar je prilikom preuzimanja nagrade održao i kratak govor.

​- Nisam dobar u pričanju o sebi, ali izražavam se kroz glazbu. Čast je biti ovdje - rekao je.

Foto: DANIEL COLE

Pohvalio je i svoje kolege koji su bili nominirani u istoj kategoriji.

​- Tu su Tyler, Clipse. Ovo su moja braća u ovoj kategoriji. Što ima Push čovječe, Malice čovječe. Svaki put vam ovo kažem, hip hop će uvijek biti tu. Bit ćemo u ovim odijelima. Izgledat ćemo dobro. Imat ćemo naše ljude s nama. Imat ćemo kulturu s nama.

​- Zato vas cijenim, Bogu slava. Volim vas - zaključio je Lamar.

Ove godine, Lamar je predvodio sve izvođače s ukupno devet nominacija, a slijedili su ga Lady Gaga te producenti Cirkut i Jack Antonoff sa po sedam nominacija, piše PEOPLE. Bad Bunny, Leon Thomas i Sabrina Carpenter zaradili su po šest nominacija.

Foto: DANIEL COLE

Ranije tijekom večeri, Lamar je osvojio i nagradu za Najbolju rap izvedbu za pjesmu "Chains & Whips", na kojoj surađuje s grupom Clipse, Pusha T-jem, Maliceom i Pharrellom Williamsom. Također je nagrađen za Najbolju melodičnu rap izvedbu za pjesmu "Luther" te za Najbolju rap pjesmu za "tv off".

Njegov album GNX bio je nominiran i u glavnoj kategoriji za Album godine, no ta je nagrada pripala Bad Bunnyju za izdanje DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Foto: DANIEL COLE

Podsjetimo, Lamar je i 2025. godine također trijumfirao na Grammyjima, osvojivši nagrade za Pjesmu godine, Snimku godine, Najbolju rap izvedbu, Najbolju rap pjesmu i Najbolji glazbeni video za svoj hit "Not Like Us". Tu je pjesmu izveo i tijekom svog povijesnog nastupa u poluvremenu Super Bowla, kada je postao prvi solo reper koji je predvodio taj spektakl, a kao posebna gošća pridružila mu se SZA.