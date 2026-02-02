Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI REKORD GRAMMYJA

Kendrick Lamar ušao u povijest

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Kendrick Lamar ušao u povijest
4
Foto: DANIEL COLE

Lamar je na dodjeli 68. nagrada Grammy ušao u povijest - postao je najnagrađivaniji reper u povijesti s ukupno 27 osvojenih kipića. Ranije je taj rekord držao Jay-Z s 25 nagrada

Admiral

Kendrick Lamar (37) postavio je novi rekord na dodjeli nagrada Grammy 2026. godine, postavši najnagrađivaniji reper u povijesti s ukupno 27 osvojenih kipića. Time je prestigao dosadašnjeg rekordera Jay-Z-ja, koji je u karijeri osvojio 25 Grammyja.

POGLEDAJTE GALERIJU: Izdanja na dodjeli Grammyja 

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
97
Foto: DANIEL COLE

Reper je osvojio nagradu za Najbolji rap album za svoj projekt GNX na samom početku ceremonije održane u nedjelju. Kasnije tijekom večeri, kući je odnio i jednu od najprestižnijih nagrada, onu za Snimku godine za pjesmu "Luther", na kojoj gostuje pjevačica SZA.

GLAMUR NA CRVENOM TEPIHU FOTO Bizarne kreacije i golišave haljine: Pogledajte u čemu su sve dolazili slavni na Grammyje
FOTO Bizarne kreacije i golišave haljine: Pogledajte u čemu su sve dolazili slavni na Grammyje

Lamar je prilikom preuzimanja nagrade održao i kratak govor.

​- Nisam dobar u pričanju o sebi, ali izražavam se kroz glazbu. Čast je biti ovdje - rekao je.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Pohvalio je i svoje kolege koji su bili nominirani u istoj kategoriji.

​- Tu su Tyler, Clipse. Ovo su moja braća u ovoj kategoriji. Što ima Push čovječe, Malice čovječe. Svaki put vam ovo kažem, hip hop će uvijek biti tu. Bit ćemo u ovim odijelima. Izgledat ćemo dobro. Imat ćemo naše ljude s nama. Imat ćemo kulturu s nama.

POGLEDAJTE DOBITNIKE Bad Bunny dobio je Grammy za najbolji album godine, slavili i Lamar i Eilish na 68. dodjeli
Bad Bunny dobio je Grammy za najbolji album godine, slavili i Lamar i Eilish na 68. dodjeli

​- Zato vas cijenim, Bogu slava. Volim vas - zaključio je Lamar.

Ove godine, Lamar je predvodio sve izvođače s ukupno devet nominacija, a slijedili su ga Lady Gaga te producenti Cirkut i Jack Antonoff sa po sedam nominacija, piše PEOPLE. Bad Bunny, Leon Thomas i Sabrina Carpenter zaradili su po šest nominacija.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Ranije tijekom večeri, Lamar je osvojio i nagradu za Najbolju rap izvedbu za pjesmu "Chains & Whips", na kojoj surađuje s grupom Clipse, Pusha T-jem, Maliceom i Pharrellom Williamsom. Također je nagrađen za Najbolju melodičnu rap izvedbu za pjesmu "Luther" te za Najbolju rap pjesmu za "tv off".

VELIKA GALERIJA Evo tko je sve prošetao crvenim tepihom prije dodjele Grammyja
Evo tko je sve prošetao crvenim tepihom prije dodjele Grammyja

Njegov album GNX bio je nominiran i u glavnoj kategoriji za Album godine, no ta je nagrada pripala Bad Bunnyju za izdanje DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Podsjetimo, Lamar je i 2025. godine također trijumfirao na Grammyjima, osvojivši nagrade za Pjesmu godine, Snimku godine, Najbolju rap izvedbu, Najbolju rap pjesmu i Najbolji glazbeni video za svoj hit "Not Like Us". Tu je pjesmu izveo i tijekom svog povijesnog nastupa u poluvremenu Super Bowla, kada je postao prvi solo reper koji je predvodio taj spektakl, a kao posebna gošća pridružila mu se SZA.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovako se mijenjala Hana Rodić
VRATILA SE U HRVATSKU

Ovako se mijenjala Hana Rodić

Hana Rodić, koja se proslavila u showu 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu Um&Boom da se vratila iz Berlina u Hrvatsku, i to nakon što je prekinula s Goranom Jurenecom... Nedavno je bila i na operaciji kojom je stanjila struk. Evo kako se mijenjala...
Hana Rodić vratila se iz Berlina u Hrvatsku. Govorila o Goranu: 'Evo zašto smo se mi razišli'
VELIKE PROMJENE

Hana Rodić vratila se iz Berlina u Hrvatsku. Govorila o Goranu: 'Evo zašto smo se mi razišli'

Nakon nekoliko godina koje je provela u Berlinu zajedno s Goranom Jurenecom, Hana Rodić vratila se u Hrvatsku. Toj odluci prethodila je i ona teška - o prekidu s 'Gospodinom Savršenim'
Ivana Knoll u nikad dubljem dekolteu pušta glazbu devama
'MIKSALA' U PUSTINJI

Ivana Knoll u nikad dubljem dekolteu pušta glazbu devama

Na svojem Facebook profilu je Ivana Knoll podsjetila svoje pratitelje na set koji je izašao prije nekoliko mjeseci, a koji je snimala u pustinji, dok su iza nje bile deve...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026