Kensingtonska palača otkrila: 'Princ Louis krsti se u srpnju'

Vojvoda od Cambridgea William (35) i vojvotkinja Kate Middleton (36) otkrili su datum krštenja trećeg djeteta princa Louisa. Dječak star osam tjedana, čije je puno ime Louis Arthur Charles, primit će sveti sakrament krštenja 9. srpnja u The Chapel Royal u St James Palaceu u Londonu.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri