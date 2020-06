Kesovija o kiosku: Drago mi je da nije vulgarno, iznenadilo me

<p>Svoju ljubav prema liku i djelu Tereze Kesovije <strong>Antun Horvat </strong>odlučio je uobličiti u kiosk. Otišli smo u Novalju, pronašli njegov hram Terezi, pronašli smo Antuna, Antun nam je ispričao kako je to učinio jer Terezu obožava, pa je sad red da doznamo što o tome misli i sama pjevačka diva...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tereza Kesovija na Zagrebačkom festivalu</strong></p><p>- Ha-ha-ha-ha.... - javila nam se dobro raspoložena Tereza na poziv.</p><p>- Znam dulje za taj kiosk. Bila sam iznenađena kad sam čula da postoji. Drago mi je da nije ništa vulgarno, sviđa mi se - kaže nam Tereza.</p><p>Antun se velikoj pjevačici unaprijed ispričao ako ne bude zadovoljna njegovim kioskom. Kako je rekao: “Kolika je ona veličina i umjetnička diva, trebalo je ljepše izgledati. To je njoj u čast, nadam se da se neće uvrijediti. Nije puno, ali meni je sve što imam”.</p><p>Pitali smo Terezu ima li možda poruku za svojeg najvećeg obožavatelja, ali i PR-a jer, osim što kiosk krasi njezino ime i lice, Antun partijanere na Zrću podučava o njezinoj glazbi.</p><p>- Ha-ha-ha. Puno mi pozdravite toga gospodina - rekla nam je za kraj razgovora Kesovija.</p><p>Antuna, kojega kao i većinu stanovništva Paga brine mogućnost potpunog kolapsa sezone, sigurno će razveseliti to što je diva zadovoljna njegovim radom. Tko zna, možda Tereza jednom ode nastupati na Zrće, pa i upozna svojega fana.</p>