ZABAVNI ODGOJ

Kevin iz 'Sam u kući' i njegova odabranica koriste kultni film kako bi djecu naučili sigurnosti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Kevin iz 'Sam u kući' i njegova odabranica koriste kultni film kako bi djecu naučili sigurnosti
9
Foto: DANIEL COLE

Macaulay Culkin i Brenda Song otkrili su kako njihovi sinovi Carson (3) i Dakota (4) obožavaju nestašluke i zamke iz filma, koji roditeljima služi i kao neočekivan alat za učenje o opasnostima i nepoznatim osobama

Brenda Song podijelila je kako ona i njezin zaručnik Macaulay Culkin koriste njegov najpoznatiji film 'Sam u kući' kao dio roditeljskog odgoja. Slavni par ima dva sina, trogodišnjeg Carsona i četverogodišnjeg Dakotu, a film im pomaže u objašnjavanju osnovnih pravila sigurnosti i tzv. “opasnosti od stranaca”.

Song (37) je u jednom intervjuu otkrila da dječaci film gledaju prvenstveno zbog zabavnih scena, zamki i “ludorija”, ali još uvijek nemaju pravi osjećaj koliko su situacije u filmu zapravo opasne. “Stariji sin Dakota to shvaća malo više nego Carson”, priznala je, piše People.

Vanity Fair Oscar Party
Foto: Doug Peters

Nakon zajedničkog gledanja filma, Song je sinovima pokušala približiti poruku sigurnosti kroz osobni primjer. “Okrenula sam se prema njima i rekla: ‘Vidite, mama je ovdje, odmah pored vas. Nisam otišla. Ne želite li me zagrliti?’”, ispričala je glumica.

Iako priznaje da možda zvuči strogo, Song smatra da je doza straha ponekad korisna. “Znam da sam grozna, ali mislim da se djeca ponekad moraju malo bojati. Strah može biti jako učinkovit”, rekla je.

Posebno inzistira na učenju djece što znači pojam “stranac”. “Ako ne znaš nečije ime, ta osoba je stranac”, objašnjava im. “Nije važno je li to nečiji roditelj – ako ne znaš ime i nikada tu osobu nisi vidio u našoj kući, to je stranac.”

Macaulay Culkin
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Osim toga, glumica sa sinovima stalno vježba snalaženje u prostoru. “Učim ih gdje su izlazi. Gdje god dođemo, pitam ih: ‘Kako idemo kući? Kako smo ušli? Kako izlazimo?’”, kaže Song, uz smijeh dodajući da njezin suprug misli da je “apsolutno luda” zbog toga.

Culkin je u studenome 2025., povodom 35. godišnjice filma, otkrio da Sam u kući sa sinovima gleda često, ali da oni još uvijek nisu shvatili da je njihov tata zapravo Kevin iz filma. “Nemaju pojma da sam ja Kevin i želim održati tu iluziju što je dulje moguće”, rekao je glumac.

Ipak, Dakota je počeo povezivati stvari. Kad je pitao o tatinoj braći i sestrama, Culkin mu je pokazao staru obiteljsku fotografiju. “Odmah me pogledao i rekao: ‘Ono dijete izgleda kao Kevin.’”, prisjetio se glumac, koji je brzo pokušao promijeniti temu.

DODIJELIO NAGRADU Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'
Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'

